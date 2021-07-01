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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol okuluna yoğun ilgi

İHA

Futbol okuluna yoğun ilgi

Kdz. Ereğli Belediyespor Futbol Okulları’nda kurslar sürüyor.
Kdz. Ereğli Belediyespor, Kız Erkek Yaz Futbol Okulu'nda çalışmalarını sürdürüyor. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri iki grup halinde çalışmalarını sürdüren futbol okulunda 170’e yakın öğrencinin kurs gördüğü belirtildi. Kız Erkek futbol okulunda birinci dönem çalışmalarının 16 Temmuz’da sona ereceği kaydedilirken, ikinci dönem için her gün yeni kayıtlar yapıldığı ifade edildi.
İkinci dönemin ise 19 Temmuz 20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

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