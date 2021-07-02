Motosiklet ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile ticari taksinin çarpışması sonrası bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kepez istikametinden gelen 67 LG 295 plakalı motosiklet sürücüsü, kavşaktan dönen 67 T 8111 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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