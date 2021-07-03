Posbıyık’tan çağrı: “Lütfen aşılarınızı olun”

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli halkına ‘Aşılarınızı olun’ çağrısı yaptı. Posbıyık, “Aşı olmayan böyle etkinliklere katılamayacak, kenarda bekleyecek. Lütfen herkes aşısını olsun. Aşılar tamamlanırsa Barış Plajı’nda büyük bir gençlik şöleni düzenleyeceğim” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, vatandaşlara Covid19 aşılarını olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Başkan Posbıyık, Oyuncak Evi’nin açılışında yaptığı konuşmada aşı olmayanların etkinliklere katılamayacağını belirterek şunları söyledi:

“Etkinliklerle karşınızda olacağız. Ancak tabi öncelikle aşılarımızı olmalıyız. Herkes, birbirini seviyorsa, halkı seviyorsa, çocuklarını seviyorsa ilk önce aşı olmalı. Aşı olmuyorsa böyle etkinliklere katılamayacak, kenarda bekleyecek.

Yakında gençlik şölenine hazırlanıyoruz. O şölenin zamanını, sizler belirleyeceksiniz. Kaymakam beyle devamlı görüşüyorum ‘Aşı Ereğli’de tamamlandı’ demesini bekliyoruz. Onun için lütfen herkesin aşı olmak için hastanelere gitmesini rica ediyorum. Aşıları tamamladığımız an Barış Plajı’nda büyük bir gençlik şöleni yapacağız.”

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