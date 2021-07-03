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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak Barosu başkanını seçiyor

İHA

Zonguldak Barosu başkanını seçiyor

Zonguldak Barosu'nun 65'inci olağan genel kurulu Öğretmenevi'nde başladı.
Zonguldak Barosu’nun 65’inci olağan genel kurulu Divan Başkanı Ahmet Orhan yönetiminde başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Kongrede avukat Türker Kapkaç ve Ertan Taşdelen olmak üzere 2 aday yer aldı. İki gün sürecek olan seçimlerin ilk gününde adaylar Türker Kapkaç ve Ertan Taşdelen kendilerini projelerini üyelere anlattı.
Adayların konuşmalarının ardından ilk oturum tamamlandı. 4 Temmuz günü saat 10:00’da seçim yapılacak.

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