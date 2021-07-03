Yağış kazayı beraberinde getirdi: Faciadan kıl payı dönüldü Yağmurla birlikte yoldan çıkan araç evin duvarına çarparak durabildi

Zonguldak'ta sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir araç inşaat halindeki eve daldı. Kazada sürücü yaralanırken, kaza anında bölgede kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kilimli ilçesinde meydana geldi. Karadon istikametinden Kilimli istikametine seyir halinde olan 67 AP 274 plakalı Fiat marka araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulanan inşaat halindeki evin duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler araç için yaralı olan araç sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından araç sürücüsü ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.



“Burada yıllardır kazalar oluyor, hiçbir önlem almıyorlar”

Evlerinin önünde yıllardır kazaların olduğunu ifade eden ev sahibi Azize Hamzaçebi Ofluoğlu, “Evimizde mantolama çalışması vardı. Bizde evin etrafındaydık. Birden bir gümlemeyle şaşırdık. Yaklaşık 2 ay önce aynı olay tekrar etti. Belediyenin yapması gereken ama bizim yaptığımız duvar olmasaydı şahıs ölebilirdi. Burada yıllardır onlarca kaza oldu. Olmaya da devam ediyor. Aşağıya inişlerde yollara engel koyulması lazım. Bu konu da hiçbir şekilde önlem alınmıyor. Bu konuda yetkililerden ciddi bir şekilde ilgilenmelerini bekliyorum” şeklinde konuştu.

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