Freni boşalan otomobil ışıkta bekleyen araca çarptı: 2’si çocuk 6 yaralı Araçta sıkışan çocuklar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde freni boşalan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı. Kazada 2’si çocuk, 6 kişi yaralanırken, araçta sıkışan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Ereğli Akçakoca yolu Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ereğli istikametinden Gülüç istikametine seyir halinde olan Ercüment A. (25) idaresindeki 41 FY 078 plakalı otomobil iddiaya göre freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Cihan M. (39) idaresindeki 34 AGE 845 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Cihan M. ile araçta yolcu olarak bulunan N.E. (71), U.E.M. (40), U.D.M. (7), C.E.M (3) ve diğer araç sürücüsü Ercüment A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar çarpmanın etkisi ile araçta sıkışırken, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yardımıyla yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle olay yerinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Sedye ile ambulansa alınan küçük kızın ağlayarak annesinin elini bırakmaması gözden kaçmadı. Yaralılar ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı. Otomobiller, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken trafik yeniden normale döndü. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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