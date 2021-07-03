Devrek’te trafik kazası: 2 yaralı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Ankara Zonguldak Karayolu kafeler mevkiinde S.K. idaresindeki otomobil trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen A.K. idaresindeki 74 BV 808 plakalı yolcu otobüsüne havanın yağmurlu ve yolun kaygan olması nedeniyle arkadan çarptı. Kazada S.K. idaresindeki 54 ADB 263 plakalı otomobilin içinde yolcu olarak bulunan O.G. ve O.K. hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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