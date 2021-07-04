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Zonguldak'ta 40 kursiyere temel ilk yardım eğitimi verildi.

Turk Kızılayı Genel Müdürlüğü; ilk yardım eğitim uzmanları tarafından Zonguldak Kızılay Şubeleri ve temsilciliklerine 16 saat süreli Temel İlk Yardım Eğitimi düzenlendi. Eğitime 40 kişi katılım sağladı. İlk yardım temel uygulamaları, kanamalar, kalp krizi, zehirlenmeler, taşıma teknikleri, yanıklar, donmalar, suni solunum ve kalp masajı gibi 13 farklı konularda uygulamalı eğitimler verildi.

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