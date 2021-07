Cankurtaranlara eğitim verildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Barış Plajı’nda cankurtaran ve sağlık ekiplerine eğitim verildi.

Yaz mevsiminin gelmesi ile vatandaşların serinlemek için deniz ve plajları tercih etmesinden dolayı, plajlarda görevliler de mesaiye başladı. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atmaması için görev yapan cankurtaranlar her an teyakkuzda. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, Barış Plajı’na giderek personele eğitim sundu. Bilgi paylaşımının ardından hatıra fotoğrafı çekildi. İtfaiye Müdürü Ateş eğitimin ardından yaptığı açıklamada,“Bugün Barış Plajı’nda cankurtaran ve sağlıkçı arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kısa bir eğitimin ardından, vatandaşlarımızın can güvenliği için nelere dikkat etmemiz hususunda bilgi paylaşımında bulunduk.” İfadelerine yer verdi.

