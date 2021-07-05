(Özel) "İnternet kafeye gidiyorum" diye evden çıkan Nesrin'den 4 yıldır haber yok Anne Yeter Koçaklı: "Kızımın mezarının olmasını istiyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) "İnternet kafeye gidiyorum" diye evden çıkan Nesrin'den 4 yıldır haber yok Anne Yeter Koçaklı: "Kızımın mezarının olmasını istiyorum"

İHA

(Özel) "İnternet kafeye gidiyorum" diye evden çıkan Nesrin'den 4 yıldır haber yok Anne Yeter Koçaklı: "Kızımın mezarının olmasını istiyorum"

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde 4 yıl önce 'internet kafeye gidiyorum' diyerek evinden ayrılan Nesrin Koçaklı'dan hala bir iz bulunamadı. Acılı anne Yeter Koçaklı, eşi Çetin Koçaklı'nın da kızına hasretlik çekerek hayatını kaybettiğini söyledi.
Mithatpaşa'da yaşayan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı geçen 2017 yılının Ocak ayında 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. En son internet kafenin bulunduğu sokakta görülen Nesrin Koçaklı'dan bir daha haber alınamadı. Dört yıl geçmesine rağmen Koçaklı'dan hala bir iz bunamazken anne Yeter Koçaklı kızı Nesrin Koçaklı'nın bulunamamasını istedi.
Kızının acısını yaşarken eşinin de hayatını kaybettiğini söyleyen Yeter Koçaklı, "4 senedir kızıma hasretim var. Ne olursunu kızımı bulmak için yardım edin bana. Ben kızımın mezarı olsun istiyorum" dedi.

"Babası kızına hasretlik çekerek vefat etti"
Eşi Çetin Koçaklı'nın kızına hasretlik çekerek vefat ettiğini ifade eden anne Yeter Koçaklı, "4 sene önce kızımı kaybettim Nesrin Koçaklı'yı. Katili bulduk dediler. Çocuğu çıkardılar cezaevinden benim kızım daha bulunamaz halde. Bir anayım bende. Babasını da kaybettim. Babası da hasretliğine dayanamadı vefat etti. Ben kızımı aramak istiyorum. Ben anayım yüreklerimiz yanıyor. 4 senedir kızıma hasretim var" dedi.

"Kızımın ölüsüne bile razıyım"
Karton toplayarak ailesini geçindirdiğini anlatan Yeter Koçaklı, "Erkek arkadaşını tutukladılar. Kendi attı denize dediler. Tuttu bıraktılar onu. Benim kızım ortada falan yok. Ben kızımın ölüsüne bile razıyım. Mezarı olmasına razıyım. Çocuklarım perişan ben perişanım. Eşimi de kaybettim. Şimdi çok kötü durumdayım. 4 senedir hasretiz. Bir anayız. Karton toplayarak bakarım ben onlara. Müge Anlıya kadar başvuru yaptım. Ne olursunuz beni o alsın. Ben evladımın peşindeyim. Kuran okutmak istiyorum" diye konuştu.

Sevgilisi serbest bırakıldı
Nesrin Koçaklı ile ilgili dosyayı kapatmayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 27 Haziran 2019'da en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı E.K.'yı gözaltına aldı. E.K.'nın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından 'yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunu’ işlediğine kanaat getiren mahkeme, sanığın 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ankara’ya şampiyonluk hedefi ile gittiler
YEREL HABERLER Ankara’ya şampiyonluk hedefi ile gittiler
Cankurtaranlara eğitim verildi
YEREL HABERLER Cankurtaranlara eğitim verildi
40 kursiyere temel ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER 40 kursiyere temel ilk yardım eğitimi
Zonguldak Barosu'nun yeni başkanı Türker Kapkaç oldu
YEREL HABERLER Zonguldak Barosu'nun yeni başkanı Türker Kapkaç oldu
Engelli Emircan’ın Çanakkale hayali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Engelli Emircan’ın Çanakkale hayali gerçekleştirildi
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Freni boşalan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Freni boşalan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca ...
Devrek’te trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Devrek’te trafik kazası: 2 yaralı
Freni boşalan otomobil ışıkta bekleyen araca çarptı: 2’si çocuk 6 yaralı Araçta sıkışan çocuklar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı
YEREL HABERLER Freni boşalan otomobil ışıkta bekleyen araca çarptı: ...
Kazadaki yaralı ıslanmasın diye dakikalarca şemsiye tuttu
YEREL HABERLER Kazadaki yaralı ıslanmasın diye dakikalarca şemsiye ...
Minibüs kaygan zeminde devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs kaygan zeminde devrildi: 1 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi: Faciadan kıl payı dönüldü Yağmurla birlikte yoldan çıkan araç evin duvarına çarparak durabildi
YEREL HABERLER Yağış kazayı beraberinde getirdi: Faciadan kıl payı ...
Ambalaj yüklü kamyonet devrildi
YEREL HABERLER Ambalaj yüklü kamyonet devrildi
Zonguldak Barosu başkanını seçiyor
YEREL HABERLER Zonguldak Barosu başkanını seçiyor
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır 5 yaralı
Posbıyık’tan çağrı: “Lütfen aşılarınızı olun”
YEREL HABERLER Posbıyık’tan çağrı: “Lütfen aşılarınızı olun”
Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
YEREL HABERLER Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme