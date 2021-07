BEÜ Çaycuma Kampüsünde Amfi ve derslik binasının temeli atıldı

TOBB’nin 81 ile 81 Okul Projesi kapsamında yaptıracağı BEÜ Çaycuma Kampüsü Amfi ve Derslik Binası’nın temeli atıldı.



05 Temmuz'da BEÜ Çaycuma Kampüsünde, BEÜ Genel Sekreteri Hayri Bulazar, Çaycuma TSO Meclis Başkanı Ergün Ece, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Dereli, Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hikmet Yazıcı, BEÜ İnşaat Daire Başkanı Ali Nejat Gitti, Çaycuma TSO Meclis Başkan Yardımcıları Sedat Kara ve Yusuf Hüseyin Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Karakaş, Aytekin Pekdemir, Meclis Üyeleri Cevat Tan, Hasan Atalay, Nadir Çakır, Talat Yaşar Yurtbay ve Deniz Atmaca’nın da hazır bulunduğu mütevazi bir tören yapılarak kurban kesildi.



Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu’nun geçirdiği kaza sonucunda gördüğü tedavinin sürmesi nedeniyle katılamadığı törende kendisinin selamlarını ileterek Çaycuma TSO adına kısa bir konuşma yapan Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Dereli binanın hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: “ Bugün burada TOBB Başkanımızı Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde gerçekleştirilen 81 Ilde 81 Okul Projesi dahilinde Çaycuma Meslek Yüksek Okulumuza yapılan Amfi ve Derslik Binamızın temelinin atılması vesilesi ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. TOBB Camiası her zaman eğitimi yapılan yatırımı her tür yatırımın önünde tutmuş ve yatırımların en kârlısının gelecek kuşakların iyi yetişmesi için yapılan yatırım olduğu düşüncesi ile hareket etmektedir. Öncelikle TOBB’un bu yatırımının Çaycuma’ya yapılması için onay ve destek veren Zonguldak, Kdz. Ereğli, Alaplı ve Devrek TSO’larına, projeye yoğun emek ve mesai harcayan bir önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Rıfat Sarsık ve o dönemin Yönetim Kurulu üyelerine de teşekkürlerimizi sunmak isterim. TOBB camiası içinde Çaycuma TSO olarak her zaman geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimine verdiğimiz desteklerle ayrı bir yerimiz bulunmaktadır ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun her fırsatta bu konudaki iltifatlarına mazhar oluşumuz da bunu göstermektedir. Bugüne kadar Çaycuma TSO olarak Çaycuma TSO Fen Lisesi ve BEÜ Çaycuma Kampüsü Çaycuma TSO Sosyal Tesisi binalarını Çaycumamıza kazandırdık. Bugün de Çaycuma Kampüsü TOBB Amfi ve Derslik Binası’nın temelini atıyoruz. Meslek Yüksek Okulumuzun kuruluş hikâyesinin en başından beri odamız en çok çaba gösteren kurumların başında gelmektedir. Bizler Çaycuma olarak Meslek Yüksek Okulumuzun kapasitesini ve kalitesini artırmak için elimizden gelen desteği ve çabayı canı gönülden veriyoruz. Çaycumalı hayırseverler Rahmetli Zeki Yurtbay ve Ali Osman Odabaş’ın da yaptırdığı binalar da kampüsümüzü geliştirmiştir. Bizim Üniversitemizden sadece tek bir beklentimiz vardır; Filyos Projesi kapsamında Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi’nin hayata geçmesi ile birlikte bölgemizin yaşayacağı büyümenin gelişmeyle paralel ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi; bunlarla birlikte karşılaşacağımız “kalabalıklaşmanın güruha dönüşmeden” sağlıklı, planlı ve kaliteli bir şekilde yaşanması için gereken altyapı ve hazırlıklara bilimsel destek vermesidir. Katılımınız için Odam adına teşekkürlerimizi sunar, binamızın hayırlı olmasını dilerim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.