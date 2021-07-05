Almanya’dan Ereğli’ye uzanan gönül köprüsü Fiziksel engelli vatandaşlar sandalyelerine törenle kavuştu

Almanya'nın Völklingen şehrinde bulunan Selimiye Camii Derneği tarafından Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği’ne bağışlanan tekerlekli sandalyeler, düzenlenen törenle engelli vatandaşlara teslim edildi.

Almanya Völklingen şehrinde Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Selimiye Camii Derneği tarafından Kdz. Ereğli’de yaşayan ihtiyaç sahibi engellilere dağıtılmak üzere Fiziksel Engelliler Derneği’ne bağışlanan 20 adet akülü, 20 adet manuel tekerlekli sandalye için teslim töreni yapıldı. İzmirlioğlu Fen Lisesi kapalı spor salonunda yapılan törene AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanlığı Özel Kalem ve Koordinasyon Müdürü Alaattin Salçık, Selimiye Camii Dernek Başkanı Kamuran Başpınar, Mel Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Erkut, Kdz. Ereğli Fiziksel Engeller Derneği Başkanı İsmail Şentürk, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, engelli vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk, tekerlekli sandalye bağışında katkı sunanlara teşekkür ederek, “Biz toplumda sağlam bireylerle toplumu müşterek, ortak imkanların bize tanınmasını istiyoruz. Bize gönderilen tekerlekli sandalye, tamamı 75 adet, 35’i akülü, 40’ı manuel. Biz bugün 20’şer tane dağıtıyoruz. Kalanlar da akü kontrolleri ve diğer işlemleri yapıldıktan sonra yine engellilere teslim edilecek” dedi.

Milletvekili Polat Türkmen, engellilerin hiçbir eksiklik görmeden hayatlarını devam ettirmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Türkmen, “Cenabı Hak tüm kardeşlerimin hayırlarını kabul etsin. Özürlü olmak, noksan olmak diye bir kavramı kabul etmemek lazım. Bu teknolojinin gelişme çağında vatansever, ülkesini bilen, bu toprakların insanı, bu kültürde olan her kardeşimizin herkesin bu dünyada yapabileceği birçok şey var. Televizyonda seyrederken Avrupa’da yaşayan kardeşimiz değneğe bir bilgisayar uygulamış. Hiçbir eksiği olmadan görüyormuş gibi. Milletimiz duyarlı oldukça, ki oluyor Allah razı olsun. Hiçbir eksiklik görmeden hayatlarını devam ettirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Selimiye Camii Derneği Başkanı Kamuran Başpınar ise süreçle ilgili bilgiler vererek şunları söyledi:

“Bundan yaklaşık 6 ay önceydi, finali bugün yapıyoruz. Rabbime hamdolsun bu güzel işi bizlere nasiplendirdi. Arkamda 30 kişilik bir yönetim kurulumuz var, onlarla, cemaatimizle, üyelerimizle, hayırseverlerle, hatta Alman dostlarımızla bu kampanyayı yürüttük. Eşyalarımızı toparladık Türkiye’ye nasıl götüreceğiz derken, Mel Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Bey o iş bende dedi. İnsanlar yük taşır, bazı eşyalar taşır ama kalp taşımak başka bir şey sanırım. Emrah Bey o kalbi taşıyor, kendisine teşekkür ediyorum.”

Almanya’da sosyal ve kültürel çalışmalar yapıldığını belirten Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanlığı Özel Kalem ve Koordinasyon Müdürü Alaattin Salçık, “Selimiye Camii Derneği, Fransa sınırında bir eyalette, oradan Ereğli’ye bir hayır köprüsü kurdular, hayır dua aldılar” diyerek dernek yönetimine teşekkür etti.



“Zenginsen insanların yüzünü güldüreceksin”

Her zaman Fiziksel Engelliler Derneği’ne destek verdiklerini ifade eden Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, “Bizim derneğimizin çoğu organizasyonunda yer almaya çalıştım. En azından kalben olması için dua ettim. Çünkü bu derneğimiz şeffaf bir dernek, neyi nasıl yapıyorsa tamamını bizimle paylaşıyor. Zaman zaman yurt içi ve dışındaki vatandaşlarımızın karınca kararınca biriktirdikleri paraları kötü yerlerde harcayan kuruluşlara da rastladık. Ereğli’deki bu derneğimiz, kaymakamlık birimlerinden ne kadar eminsek, derneğimizden de o kadar eminiz. Bu da sayın başkanın objektif ve şeffaf çalışmasının sonucudur. Bugün teslim ettiğimiz bu araçlara destek veren Almanya’daki tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bazen zenginlik diyoruz, senin zenginliğinin dışsal faydası yoksa, bir fakirimize, bir engellimize bir faydası yoksa, bana göre sen dünyanın en fakir, en acınacak insanısın” dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Çorumluoğlu tarafından emeği geçenlere plaket verildi. Törenin sonunda sandalyelerine kavuşan engelli vatandaşlar ile birlikte hatıra fotoğrafı çekinildi.

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