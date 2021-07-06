Selüloz İş Sendikası Çaycuma Şube Başkanı Kabuk mazbatasını aldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Selüloz İş Sendikası 10.Olağan Genel Kurulu sonrası Çaycuma Şube Başkanlığına seçilen Bayram Kabuk mazbatasını alarak görev başladı.



Selüloz İş Sendikası Çaycuma Şube Başkanı Bayram Kabuk, mazbatasını aldıktan sonra şunları söyledi; “Genel olarak Türkiye’deki özel olarak da bölgemizdeki işçi sınıfını önümüzdeki dönemde zor bir süreç beklemektedir. Her zamankinden daha çok çabalamalı ve mücadele etmeliyiz. Özellikle de örgütlü işyerleri ve sendikalar bu mücadelenin öncülüğünü yapmak zorundalar. Biz Selülozİş Sendikası Çaycuma Şubesinin yeni yönetimi ve başkanı olarak tüm zorlukların farkındayız. Hem üyelerimizin çalışma koşullarını iyileştirmek ve refahını yükseltmek için mücadele vereceğiz hem de şubemize yeni işyerleri katmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden önce bu görevi yürütenlere teşekkür ediyoruz. Biz bayrağı bir önceki yönetimden devraldık ve daha ileriye götürmek için de var gücümüzle çalışacağız. Sendikamızın bölgedeki tarihsel geçmişinin ve gücünün bilincindeyiz. Bizler bu bilinçle sendikamızı ve şubemizi daha güçlü hale getirmek için bu göreve talip olduk ve arkadaşlar da bizi layık gördüler. Başta şubemize bağlı olmak üzere tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz ve bir kez daha birlik ve beraberliğin önemini buradan vurguluyoruz” dedi.



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