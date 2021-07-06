Cam parçası ile kendisine zarar verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi kendisine cam ile zarar verdi.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.A. isimli vatandaş kırık cam parçası ile elini keserek kendisine zarar verdi. Kanlar içinde kalan S.A.'yı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verirken, bir vatandaş ise bulduğu bez parçası ile S.A.'nın elini sararak kanamayı durdurmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı yere gelerek görgü tanıklarından bilgi aldı.

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