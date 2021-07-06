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Bir dozu 27 bin lira olan kanser ilacı için hukuk mücadelesi başlattı

DHA

Bir dozu 27 bin lira olan kanser ilacı için hukuk mücadelesi başlattı


Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, doktorların 1,5 yıl ömrü kaldığını söylemesine rağmen 5 yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Muhammet Arslancık (64), SGK ödemesi kapsamında olmayan tümörün büyüme ve gelişmesine engelleyen ilacı almak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, doktorların mutlaka ilacı kullanması yönünde raporu da bulunan Arslancık'ın başvurusu üzerine verdiği ara kararda, dava sonuçlanana kadar ilacı ücretsiz almasına hükmetti.
Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden emekli evli ve 2 çocuk babası Muhammet Arslancık, 7 Eylül 2016'da akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisine başlanan Arslancık, bugüne kadar kullandığı ilaçların yanı sıra 21 kez kemoterapi, 11 kez de ışın tedavisi aldı. Arslancık'ın tedavi gördüğü hastanedeki doktorlar tarafından tümörün büyümesi ve gelişimini engelleyen ilacı alması gerektiği belirtilen rapor tutuldu. Muhammet Arslancık, ardından ise Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurarak endikasyon dışı ilaç kullanımı başvurusunda bulundu. Arslancık'ın başvurusu kabul edilerek tedavisinde pembrolizumab etkin maddeli ilaç kullanması uygun görüldü. SGK'dan ilacın ücretsiz verilmesi için dilekçe gönderen Arslancık'a, talep ettiği ilacın yurt dışından gelen hasta katılım payından muaf ilaçlar arasında olması nedeniyle kurum tarafından karşılanmadığı yanıtı verildi. Mücadelesini sürdürürken bir yandan da hastalığıyla mücadele eden Arslancık, SGK'nın yanıtını avukatı aracılığıyla mahkemeye taşıdı. Bakırköy 1'inci İş Mahkemesi, verdiği ara kararla ilacın kullanım zaruretini göz önünde bulundurarak ilaç bedelinin SGK tarafından ödenmemesi ile ilgili işlemin durdurulmasına karar verdi. Arslancık, devam eden mahkeme sonunda davayı kaybettiği takdirde ise o güne kadar kullandığı ilacın toplam ücretini yüzde 9 faizle birlikte geri ödeyecek. 
Muhammet Arslancık, kararla birlikte 2 Temmuz'da Ankara'daki özel bir hastanede ilacın ilk dozunu aldı. Arslancık ilk dozunu aldığı ilacın 3 ay sonra etkilerine bakılacağını söyledi. Davayı kaybetmesi durumunda bir dozu 27 bin lira olan ve 3 haftada bir alması gereken ilacın binlerce liralık ücretini ödemek zorunda kalacak olan Arslancık, "5 yıldır kanser hastasıyım. 21 tane kemoterapi 11 ışın tedavi aldım. Sonra bu ilaç doktorlar tarafından tavsiye edildi. Maddiyattan dolayı kullanamadık. Bizde kullanmak istedik ancak SGK bunu karşılamadığını öğrendik. Mahkemeye verdik ve tedbir kararı çıktı. Öylelikle ilacın birinci dozunun kullandım. Her bir doz 27 bin lira. Buna herkesin gücü yetmez SGK ödemezse. Şu an mahkeme kararıyla ödüyor ama eğer mahkemeyi kaybedersek yüzde 9 faiziyle geri alacak. Kazanırsak ilacı kullanacağız. Bu da bizim gibi hastalara emsal teşkil edecek. Önemli olan benim gibi nice insanların bu işten faydalanabilmesi" dedi. 
'YÜZLERCE HASTANIN BU İLACA İHTİYACI VAR' 
Devletin kanser hastaları için önemli olan bu ilacın kullanımını ücretsiz yapmasını talep eden Arslancık, şöyle dedi:
"Devletimiz güçlüdür. Bize yardımcı olması lazım ve olur da. Ben devletime güveniyorum. Yetkililer bizden haberdar olsun. Bizlere şifa olarak yardımcı olsunlar. Yoksa bu ücretleri ödeyebilir miyiz bilmiyoruz. Ben devletimize güveniyorum. Bizim sesimizi duyacaktır. Benim gibi yüzlerce kanser hastasının bu ilaca ihtiyacı var." DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK
2021-07-06 11:12:52

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