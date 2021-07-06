Başkan Kutoğlu, birlik çağrısında bulundu

Kent Konseyi Başkanı Hakan Kutoğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı’nı ziyaret ederek birlik çağrısında bulundu.

Kent Konseyi Başkanı Hakan Kutoğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı’nı ziyaret etti. Kent Konseyi Başkanı Kutoğlu, sivil toplum örgütleri ve derneklere Zonguldak için birlik çağrısında bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, “Dernek binamızda Kent Konseyi Başkanlığına yeni seçilen Hakan Kutoğlu bizleri ziyaret etti. Kendisi ile görüş alışverişinde bulunduk. Biz kendisinden ümitliyiz. Biz abileri olarak kendisine bazı tavsiyelerimiz oldu. Zonguldak’ta belediye başkanlarıyla, il genel meclis üyeleriyle, sivil toplum örgütleriyle müşterek olarak uyum içerisinde çalışırsa halka daha iyi hizmet edeceğini önerisinde bulunduk. Biz kendisine inanıyor görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

Zonguldak için dernek ve STK’lara birlik olma çağrısında bulunan Kent Konseyi Başkanı Hakan Kutoğlu, “Kent konseyi özlenen şekilde Zonguldak’ın birleştirici çatı bir örgütü olması için çaba sarf ediyoruz. Bunun için meclisler kuracağız. Bunların içerisinde en önemlileri mahalle meclisleri bize diyoruz ki dernekler dağınık yapıda bunları da bir dernekler meclisi oluşturalım. Orada alınan kararları bizde genel kurulumuzda değerlendirelim ve belediye meclisimize sunalım. Biz kent konseyi olarak koşmak istiyoruz ve şehirdeki sivil toplum örgütlerinin peşimizden gelmesini bizlere destek olmasını istiyoruz. Eğer onlar bu sürece katkı vermezlerse kent konseyinin de yapabilecekleri şeyler sınırlı olacaktır. O yüzden bütün derneklerimizi, sivil toplum kuruluşlarımıza çağrı yapıyoruz. Hepsini ziyaret etmeye çalışacağız. Birlik olalım birlikte olduğumuz zaman çok daha güzel işler yapabiliriz” şeklinde konuştu.

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