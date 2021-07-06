İstismar mağduru, sanık eve kendi isteğiyle geldiğini söyleyince ağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstismar mağduru, sanık eve kendi isteğiyle geldiğini söyleyince ağladı

DHA

İstismar mağduru, sanık eve kendi isteğiyle geldiğini söyleyince ağladı


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı genç kızı evine götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan F.A., suçlamaları kabul etmedi. F.A., S.K.'nın kendi isteğiyle evine geldiğini anlattığı sırada genç kız gözyaşlarını tutamayarak salondan çıktı. S.K. meyve suyu diye içki verildiğini, zorla kendisine ilaç içirildiğini söyledi. 
Olay, 28 Nisan 2018'de meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya aracılığıyla tanışan olay tarihinde 17 yaşında olan S.K. ile olay tarihinde 20 yaşında olan F.A. Kozlu ilçe sahilinde buluştu. F.A.'nın verdiği  içkiyi içen S.K. kendinden geçti. F.A., bir arkadaşının evine götürdüğü S.K.'yi bir süre sonra eve arkadaşının dönmesi  üzerine köydeki evine götürdü. F.A., köy evinde ilaç verdiği S.K.'ya cinsel istismarda bulundu. S.K.'nin ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine yapılan çalışma sonucu jandarma ekipleri F.A.'nın evine baskın düzenledi. S.K. ve F.A. işlemler için karakola götürüldü. S.K., başından geçenleri anlatırken, gözaltına alınan F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, F.A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişi hürriyetini yoksun kılma', 'basit yaralama' suçlarından dava açıldı. 
Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık F.A. ile mağdur S.K. ve avukatlar katıldı. Duruşmada ifade veren F.A., olay günü S.K. ile sahilde buluştuklarını söyledi. Ardından S.K.'nin kendisinden alkol bulmasını istediğini iddia eden F.A., "Büfeden içki aldım. Sonra içince başı döndü. Bana ailesinden dert yandı. Sonra birlikte taksiye binerek arkadaşımla ortak kullandığımız eve gittik. Evde bir saat oturduk. Arkadaşım geldi. Gelince evden ayrıldık. Ben 'evleneceğim kız' diye tanıştırdım. Sonra köydeki evime gittik. Evde uyuduk ancak aynı yatakta yatmadık. Sabah amcam komşularımız geldi, kahvaltı yaptık. Sonra ailesi şikayetçi olunca jandarma geldi" dedi. Mahkeme başkanının daha önceki duruşmada rızası dahilinde ilişkiye girdikleri yönündeki ifadesini sorması üzerine F.A., bu ifadeyi  kabul etmedi. 
AĞLAYARAK DURUŞMADAN ÇIKTI 
F.A. ifade verdiği sırada ağlamaya başlayan S.K., mahkeme başkanının izniyle salondan çıktı. Bir süre sonra salona geri dönen S.K., sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Sahilde buluştuklarında elma suyu diye verdiği meyve suyunda alkol olduğunu bilmeden içtiğini anlatan S.K., "Sonra beni zorladı iç diye. Kendimi kötü hissedince beni evime götür, diye yalvardım. Kolumdan tutup kayalıklarda sürükledi beni. Sonra taksiye bindik. O sıra ben kendimde değildim. Arkadaşının evine gittik. Benim kıyafetlerimi çıkarmaya çalıştı. Ben kendisini ittirdim. Sonra arkadaşı geldi. Ben korkup evden gitmek istedim. Kapıyı açarken ikisi benim kolumdan tutarak bana engel oldu. Sonra ikisi bana ilaç içirmeye çalıştı ancak ben içmedim. Onlar bu ilacı içti. Sonra çıkıp köydeki evine gittik. Orada bana zorla 3 adet ilaç içirdi. Orada benle ilişkiye girdi. Ben o anları hatırlamıyorum. Ben yakınına zorla kaçırıldığımı söyledim. O bana, 'seni gönderemeyiz' dedi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Jandarma akşam geldi" dedi. 
Mahkeme, tanıkların ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-07-06 15:42:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maden işçileri taleplerini GMİS yöneticileri ile görüştü
YEREL HABERLER Maden işçileri taleplerini GMİS yöneticileri ile ...
AFAD personeline ilkyardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER AFAD personeline ilkyardım eğitimi verildi
Başkan Kutoğlu, birlik çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Kutoğlu, birlik çağrısında bulundu
Kdz. Ereğli Belediyespor’dan 2 futbolcuya milli takımdan davet
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyespor’dan 2 futbolcuya milli ...
Kurbanlık pazarında sıkı pazarlıklar başladı
YEREL HABERLER Kurbanlık pazarında sıkı pazarlıklar başladı
Bir dozu 27 bin lira olan kanser ilacı için hukuk mücadelesi başlattı
YEREL HABERLER Bir dozu 27 bin lira olan kanser ilacı için hukuk ...
Cam parçası ile kendisine zarar verdi
YEREL HABERLER Cam parçası ile kendisine zarar verdi
Belediye başkanı: “Aşı olmayanları gençlik şölenine almayacağız”
YEREL HABERLER Belediye başkanı: “Aşı olmayanları gençlik şölenine ...
Selüloz İş Sendikası Çaycuma Şube Başkanı Kabuk mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Selüloz İş Sendikası Çaycuma Şube Başkanı Kabuk ...
ZONDEF 4. Dönem başkanlar kurulu toplandı
YEREL HABERLER ZONDEF 4. Dönem başkanlar kurulu toplandı
Almanya’dan Ereğli’ye uzanan gönül köprüsü Fiziksel engelli vatandaşlar sandalyelerine törenle kavuştu
YEREL HABERLER Almanya’dan Ereğli’ye uzanan gönül köprüsü Fiziksel ...
BEÜ Çaycuma Kampüsünde Amfi ve derslik binasının temeli atıldı
YEREL HABERLER BEÜ Çaycuma Kampüsünde Amfi ve derslik binasının ...
İŞKUR şirketlerle sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER İŞKUR şirketlerle sözleşme imzaladı
(Özel) "İnternet kafeye gidiyorum" diye evden çıkan Nesrin'den 4 yıldır haber yok Anne Yeter Koçaklı: "Kızımın mezarının olmasını istiyorum"
YEREL HABERLER (Özel) "İnternet kafeye gidiyorum" diye evden çıkan ...
Ankara’ya şampiyonluk hedefi ile gittiler
YEREL HABERLER Ankara’ya şampiyonluk hedefi ile gittiler
Cankurtaranlara eğitim verildi
YEREL HABERLER Cankurtaranlara eğitim verildi
40 kursiyere temel ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER 40 kursiyere temel ilk yardım eğitimi
Zonguldak Barosu'nun yeni başkanı Türker Kapkaç oldu
YEREL HABERLER Zonguldak Barosu'nun yeni başkanı Türker Kapkaç oldu
Engelli Emircan’ın Çanakkale hayali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Engelli Emircan’ın Çanakkale hayali gerçekleştirildi
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı