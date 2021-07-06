Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Devrim Bulvarındaki Anıt kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bozhane istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Mustafa M. idaresindeki 74 BL 753 plakalı motosiklet kavşağa girdiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktan dönen Hasan D.’nin kullandığı 06 DC 7923 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı göre çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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