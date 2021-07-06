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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik kesintisinden dolayı yaşanan su kesintisi sorunu çözüldü

İHA

Elektrik kesintisinden dolayı yaşanan su kesintisi sorunu çözüldü

Alaplı Belediyesi Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısının 2. oturumu Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin Başkanlığında yapıldı.
Toplantıda konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçede elektrik kesintisine dayalı olarak yaşanan su kesintilerinin artık yaşanmayacağını söyledi. Jeneratörlerin bugünden itibaren devreye girdiğini ifade eden Tekin, “Su depolarında elektrik arızalarından kaynaklı su kesintisinin önüne geçecek çalışmaları tamamladık. Bilindiği gibi Alaplı’mızda elektrikler kesildiği zaman sularımız da kesiliyordu. Geçtiğimiz günlerde jeneratörler su depolarına takılmaya başlanmıştı. Bugünden itibaren jeneratörler devreye girdi. Bundan sonra İlçemizde elektrik kesintisine dayalı olarak yaşadığımız su sorunu da ortadan kalkmış oldu" diye konuştu.
Tekin, "15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin 5. yıl dönümünü de hatırlatarak, "Demokrasi dışı bu girişimi bir kez daha nefretle kınıyorum. Ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğünü hedef alan bu darbe girişimi demokrasi tarihine de bir kara leke olarak geçmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir. Bu vesileyle Milletimizin 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik gününü kutluyor. Vatanı milleti ve bayrağı için her türlü fedakârlığı göze alarak şehit olan askerlerimize, polislerimize ve demokrasi şehidi sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar, gazilerimize ise ömür boyu sağlıklı bir yaşam diliyorum. Temmuz ayı içerisinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı’nı tüm Alaplılı hemşerileri en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kurban Bayramımız şehrimize, milletimize ve tüm insanlığa güzellikler getirsin. Ayrıca 24 Temmuz Basın Bayramı İlkeli, Doğru ve Tarafsız Haber Yapan Bütün Basın Mensubu ve Gazetecilerin ''24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı şimdiden kutluyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından imar komisyonunda görüşülen maddeler oy birliği ile kabul edildi.

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