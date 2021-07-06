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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maden şehidi çocuklarına istihdam sağlayacak proje onaylandı

İHA

Maden şehidi çocuklarına istihdam sağlayacak proje onaylandı

Maden şehidi çocukları ve ailesine maddi destek ve istihdam sağlanması hedeflenen proje hayata geçiyor.
Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit ‘Maden Şehidi Çocukları Üretiyor’ projesi ile ilgili bilgiler verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan proje Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile protokol imzalandı. Açılacak kurs ve atölyelerde istihdam sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Yiğit açıklamasında şunları söyledi:
“3 aylık bir çalışmamız vardı. İçişleri Bakanlığı’na sunduğumuz ‘Maden Şehidi Çocukları Üretiyor’ adı altında bir proje hazırladık. Dikiş ve meslek kurslarında maden şehidi çocuklarına destek sağlamak, ekonomik anlamda destek sağlamak için, bununla ilgili 1 yıllık proje sürecimiz var. 6 aylık kurs sürecimiz var. İçişleri Bakanlığımız bu projemizi onayladı. Bu projenin onaylanmasında İçişleri Bakanlığımıza, gerek Kaymakamımıza, Zonguldak Valimize teşekkür ediyorum. Ağustos ayında başlayacağız, kurs süreci bittikten sonra da ailelerimiz kendi ürünlerini kendileri üretmiş olacak.
Projenin içeriği, kurs kapsamında el çantaları üretmek, hediyelik çanta üretmek, iş kıyafeti, tişört, bayanlara yönelik elbise gibi çalışmalarımız var. İnşallah ailelerimizin kazançlarına destek olacak bir proje. Atölye konusunda Bakanlık tarafından verilen makinaları, Kepez’de Ereğli Belediyesi’ne ait Cumhuriyet Halk Evlerinin olduğu bölüm. Başkanımız ile görüştük, yer teminini bize sağlayacaklar. Kurs dönemini orada tamamlayacağız, kurs bittikten sonra da atölyemizi kuracağız. İnşallah oradan da birkaç maden şehidi çocuğuna istihdam sağlayacağız. İlk etapta 8 ile 12 kişi arasında başlatmayı düşünüyoruz. Burada eğitimini tamamlayan, bu işe adapte olan kursları başarı ile bitirenler, bu işe katkı sunan, bu işi yapabilecek ailelere atölye kurup bu atölyeyi ileride büyütmeyi hedefliyoruz. Amacımız daha fazla istihdam sağlamak. İŞKUR Müdürü ile görüştük, günlük 35 TL ile destek sağlayacaklarını söyledi. Projede katkıları olanlara maden şehidi aileleri adına teşekkür ediyorum.”

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