Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Deli Hakkı köyü Danışmentli kavşağında meydana geldi. Hakan Turan (25) yönetimindeki 67 LE 428 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola çıkan Taner Tekin'in (32) kullandığı 67 YD 046 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Taner Tekin otomobilde sıkışırken aynı araçta bulunan Temel Keskin ve Ersin Kocaman ile diğer aracın sürücüsü Hakan Turan yaralandı. Otomobilde sıkışan Taner Tekin, ihbar üzerine gelen ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-07-06 23:55:28



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