Cami bahçesindeki hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti Gören kamera şakası sandı, cami şadırvanındaki 14 musluğu çalıp kayıplara karıştılar İkinci kez abdest almaya geldiği şadırvanda muslukları göremeyince polisi aradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cami bahçesindeki hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti Gören kamera şakası sandı, cami şadırvanındaki 14 musluğu çalıp kayıplara karıştılar İkinci kez abdest almaya geldiği şadırvanda muslukları göremeyince polisi aradı

İHA

Cami bahçesindeki hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti Gören kamera şakası sandı, cami şadırvanındaki 14 musluğu çalıp kayıplara karıştılar İkinci kez abdest almaya geldiği şadırvanda muslukları göremeyince polisi aradı

Zonguldak'ta 4 ay önce yapımı tamamlanarak ibadete açılan Sultan Alparslan Camii'nin bahçesinde güpegündüz hırsızlık yaşandı. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler şadırvandaki muslukların önce vanasını kapattı ardından da 14 musluğu bir saat içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Abdest almak için şadırvana gelen görevliler kamera şakası sandı. Muslukların çalındığını anlayınca polise haber verdi.
Zonguldak'ta yapımı 2020 yılında tamamlanan Sultan Alparslan Camii bir süre önce ibadete açıldı. Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki caminin bahçesinde gerçekleştirilen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Cami ile birlikte bir süre önce yapımı tamamlanan şadırvandaki çift musluklu 14 batarya bir saat içerisinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Şadırvanın arka tarafında erkek ve kadın lavabolarındaki musluklar da çalındı.
Caminin alt katındaki kursta koordinatörlük yapan Murat Uslu, yaşadıklarını şaşkınlıkla anlattı. Öğlen namazı için şadırvanda abdest alan Uslu, ikindi namazı için geldiği şadırvanda muslukları göremeyince önce kamera şakası sandı. Cami imamını arayarak herhangi bir tadilat olup olmadığını soran Uslu, tadilat olmadığını öğrenince polisi aradı.

Hırsızların önce ana vanayı kapatıp ardından da muslukları çaldığını şaşkınlık içerisinde anlatan Uslu, "Caminin altındaki SODEM merkezinde proje koordinatörüyüm. Öğlen namazı için abdest aldım. Sonra hava güzel olduğu için kursiyerlerimiz saat 14:30'a kadar dışarıdaydılar. Ben de zaman zaman geldim. Elimizi yüzümüzü bile yıkadık. Kurs sonrası kursiyerlerimiz de buradan ayrıldı. Herhangi bir sorun yoktu. Her şey normaldi. Saat 16:30 gibi tekrar çıktım. Abdest alayım dedim. Geldim baktım musluklar yok. Kamera şakası falan sandım. Vanaları kapatmışlar. İçerideki muslukları da sökmüşler. Dün de imam arkadaş izinliydi. Kendisini aradım. Tamir işi sandım. Tamir işi olsa zaten şadırvan yeni açıldı. Musluklar hep yeniydi. Hoca arkadaş da bilgisinin olmadığın söyledi. Polisler geldi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Soruşturma başlattılar. Burada ön cephede çiftli batarya 12 musluk vardı. İki adet de arkada çiftli batarya vardı. Nasıl yaptılar ne olduysa bir saat içerisinde oldu. Devamlı buralardayız. Ara ara çıkıyoruz. Vatandaşlar da geliyor abdest alıp namaz kılıyorlar. Bir saat içerisinde ne oldu ne gitti şaşkınız. Gündüz vakti bir de cami burası. Millet o kadar da düştü mü? Allah ıslah etsin, Allah hidayet nasip etsin" diye tepkisini gösterdi.
Çalınan musluklarla ilgili ekiplerin soruşturması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Diyanet-Sen Devrek İlçe Başkanlığından açıklama
YEREL HABERLER Diyanet-Sen Devrek İlçe Başkanlığından açıklama
Şofbenden zehirlendi, hastanelik oldu
YEREL HABERLER Şofbenden zehirlendi, hastanelik oldu
Kandilli’de caddeler yeni görünüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Kandilli’de caddeler yeni görünüme kavuşuyor
Maden şehidi çocuklarına istihdam sağlayacak proje onaylandı
YEREL HABERLER Maden şehidi çocuklarına istihdam sağlayacak proje ...
Bölge ihtiyaçları meslek lisesinden karşılanıyor
YEREL HABERLER Bölge ihtiyaçları meslek lisesinden karşılanıyor
Otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada
Çaycuma'da Dağ Bisikleti yarışı düzenleniyor
YEREL HABERLER Çaycuma'da Dağ Bisikleti yarışı düzenleniyor
Elektrik kesintisinden dolayı yaşanan su kesintisi sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Elektrik kesintisinden dolayı yaşanan su kesintisi ...
Öğrencisine istismardan yargılanan imam: İfadeler çelişkili
YEREL HABERLER Öğrencisine istismardan yargılanan imam: İfadeler ...
Artan kazalara Kaymakamlıktan açıklama 2021 yılı ilk 6 ayda 108 bin 176 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Artan kazalara Kaymakamlıktan açıklama 2021 yılı ilk ...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İstismar mağduru, sanık eve kendi isteğiyle geldiğini söyleyince ağladı
YEREL HABERLER İstismar mağduru, sanık eve kendi isteğiyle geldiğini ...
Kamyonet, otomobile çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet, otomobile çarptı: 3 yaralı
Maden işçileri taleplerini GMİS yöneticileri ile görüştü
YEREL HABERLER Maden işçileri taleplerini GMİS yöneticileri ile ...
AFAD personeline ilkyardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER AFAD personeline ilkyardım eğitimi verildi
Başkan Kutoğlu, birlik çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Kutoğlu, birlik çağrısında bulundu
Kdz. Ereğli Belediyespor’dan 2 futbolcuya milli takımdan davet
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyespor’dan 2 futbolcuya milli ...
Kurbanlık pazarında sıkı pazarlıklar başladı
YEREL HABERLER Kurbanlık pazarında sıkı pazarlıklar başladı
Bir dozu 27 bin lira olan kanser ilacı için hukuk mücadelesi başlattı
YEREL HABERLER Bir dozu 27 bin lira olan kanser ilacı için hukuk ...
Cam parçası ile kendisine zarar verdi
YEREL HABERLER Cam parçası ile kendisine zarar verdi
Belediye başkanı: “Aşı olmayanları gençlik şölenine almayacağız”
YEREL HABERLER Belediye başkanı: “Aşı olmayanları gençlik şölenine ...
Selüloz İş Sendikası Çaycuma Şube Başkanı Kabuk mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Selüloz İş Sendikası Çaycuma Şube Başkanı Kabuk ...
ZONDEF 4. Dönem başkanlar kurulu toplandı
YEREL HABERLER ZONDEF 4. Dönem başkanlar kurulu toplandı