İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Delihakkı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Danişmentli köyü istikameti olan tali yoldan ana yola çıkan Taner T. idaresindeki 67 YD 046 plakalı otomobil ile Ereğli istikametinden seyir halinde olan Hakan T. idaresindeki 67 LE 428 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç hurdaya dönerken, kazada Taner T., Hakan T.(26) ve Ersin K.(33) yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini yaparken, 1 yaralı ise sıkıştığı yerden itfaiyenin çabasıyla çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralılar, yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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