Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı



Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, derenin taşması sonucu Ormanlı belde merkezi su altında kaldı.

Ormanlı'da ve yüksek kesimlerde etkili olan sağanak, belde merkezinden geçen derenin su debisini yükseltti. Taşan dere, belde merkezini su altında bıraktı. Birçok iş yeri ve araçlar suya gömüldü. Çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibinin yönlendirildiği bölgede çalışmalar başladı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beldede ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Şu anda bazı dükkanlara su girmiş. Can kaybı yok. Sular çekilmeye başlamış" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-07-07 14:29:10



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