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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posbıyık’tan OYAK ve Erdemir yönetimine teşekkür

İHA

Posbıyık’tan OYAK ve Erdemir yönetimine teşekkür

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediyenin Erdemir ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, “Ticari, sosyal ve sportif alanlarda artık Erdemir, Ereğli’ye açılmaya başlayacak. Genel Müdür Cem Oral’a ve üst kademe Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’e destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamalarına Erdemir konusuyla devam etti. Posbıyık, Belediye ile Erdemir arasında çok iyi ilişkiler olduğunu belirterek, OYAK/ERDEMİR yönetimine teşekkür etti. Posbıyık, şunları söyledi:

“Erdemir ile ilişkiler çok iyi. Size söz veriyorum; endüstri bölgesi hikâyesi bitmiştir artık, böyle bir şey yok. Erdemir hazırlıklarını yapıyor; eğer benim bir payem varsa kefalet ortaya koyuyorum; ticari, sosyal ve sportif alanlarda artık Erdemir, Ereğli’ye açılmaya başlayacak, önümüzdeki aylarda onu da göreceğiz. Sayın Genel Müdür Cem Oral’ın yaklaşımları çok müspet sağ olsunlar, kendisini burada selamlıyorum. Aynı zamanda üst kademede olan genel müdürümüz Savaş Erdem beyefendiye ve yönetim kurulu üyelerine buradan Ereğli halkı adına destekleri için selamlarımı saygılarımı sunuyorum. ‘Kavgacı Halil’ derler bana ama öyle değil, kavgamız Ereğli için... Kimseyle sorunumuz yok. Mesela Türk Metal Sendikası’nın yöneticileriyle kavgam vardı, şimdi oraya yeni bir başkan geldi. İşçiyi seviyor, Ereğli’yi seviyor, Ereğli halkını seviyor. Yürekten destekliyorum. Sendikayla problemim yok. Ben yöneticilerinin Ereğli’ye hakir bakmalarından dolayı kavgalar yaptım. Şimdi ki arkadaşımızı, Ereğli Şube Başkanı’nı belediye olarak Ereğli halkı olarak yürekten destekliyoruz. Ona sevgilerimizi gönderiyoruz, çünkü çalışan işçiyi seviyor. Bizim için olay bitti. Ereğli çok iyi günlere gidiyor, her şey çok güzel olacak inşallah.”

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