Çorbada 'kıl çıktı' dedi, mekan sahibini silahla yaraladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bir kişi, içtiği çorbadan kıl çıktığı iddiasıyla mekan sahibini silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Saltukova beldesinde meydana geldi. Esnaf olan Çorbacı Latif İstek sabaha karşı müşteri olarak gelen Ferhat A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre, saldırının sebebinin çorbadan kıl çıktığı ve saldırganın alkollü olduğu belirtildi. Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine 112 Acil Servis ve jandarma aranarak ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İstek'e ilk müdahaleyi yaparak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırgan olayın ardından kaçtı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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