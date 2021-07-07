Posbıyık: "Ereğli’de bana ait olan asfalt rekorunu kıracağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posbıyık: "Ereğli’de bana ait olan asfalt rekorunu kıracağız"

İHA

Posbıyık: "Ereğli’de bana ait olan asfalt rekorunu kıracağız"

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “AK Partili, CHP’li Meclis üyeleriyle kararlıyız, önümüzdeki yaz Ereğli’de bana ait olan asfalt rekorunu kıracağız. Asfaltsız tek nokta bırakmayacağım. Hazırlıkları yapmaya başladık" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Halil Posbıyık, belediyenin yaptığı diğer projeler ve hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Posbıyık açıklamasında, “Barış Plajı’nda inanılmaz bir ortam çıktı. Saklı bir bölge vardı, orada duvarlarla çevriliydi. Oraları düzenledik, mesire alanına kadar müthiş bir koy çıktı. Hızla ilerledik ekiplerimiz ayın 18’ine kadar orayı bitirmeye çalışıyorlar. Havuz bitti, su doldurma noktasına geldik. Aqua park imalatı yapılıyor. Çok büyük bir Aqua park yapıyoruz. 12’sinde tırlarla aqua parkın parçaları gelmeye başlayacak ve montajı yapılacak. Burayı, Batı Karadeniz’in hijyen bakımından ve güzellik bakımından tek plajı haline getiriyoruz. Orada cankurtaran güvenlikçi, sağlıkçı, temizlikçi, garson, sigortalı işçilere dünyanın parasını harcıyoruz. Buradan para kazanmıyoruz. Tuvaletlerin temizliği, bakım, tamamen hizmet anlayışıyla yapılan bir iş. Plajın kenarından 15 metre içine kolonları dikelim, beton dökelim. Altına soyunma odaları, otopark yapalım, dedik. Geçiş hakkını alamadık, daha Karayolları’ndan izin vermelerini bekliyoruz. Güzel bir kumsal, burayı da katabilirsek bu plajlar bizden sonraki nesillere bir armağan olacak, müthiş bir olay" dedi.

Kreş ve balık restoranı projesi hakkında da bilgiler veren Posbıyık, “Erdemir’den aldığımız iki yerimiz var. Yurt için 88 evleri almıştık. Bir de Erdemir İlkokulu’nun karşısında yolun altındaki yerimize bir kreş yapıyoruz. Etrafı tarım arazisi, çiçeklerle, hayvanlarla çocuklar iç içe yaşasınlar diye. Erdemir Ofis yanındaki alanda restoranımız ilerliyor, denize sıfır, bölgenin en güzel restoranı olacağına inanıyorum. Kolonları dikilmeye başlandı. Sonbaharda bize teslim edecekler. Kurban bayramı öncesi vatandaşlarımızı karşılamak için bol miktarda gıda kolisi dağıtacağız. Arife günü geleneksel mevlidimiz var, çiçek dağıtımı yapılacak mezarlıkta. Kazanlarda pilav üstü et dağıtacağız. Yeni Belen’deki şehir mezarlığında inanılmaz bir çalışma var. Şehit mezarlığı için alanı ortaya çıkardık. Yüksek bir tepede yapıyoruz. Şehitler Derneği Başkanı ve Genelkurmay’la birlikte bu konuda çalışma yapıyoruz. Sünnet şöleni için dün startı verdik. İki senelik aradan sonra pandemi dolayısıyla inanılmaz müracaat var. Yetkili insanlar ‘köylerden de başvuru al’ diye rica ediyorlar ama nasıl sığdıracağız bilmiyorum, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ata tohumu çalışmalarımız son hızla devam ediyor. İkinci evreyi tamamlıyoruz, önümüzdeki yazdan itibaren tohum dağıtmaya başlayacağız” dedi.

“Önümüzdeki yaz asfalt rekoru kıracağız”
Başkan Posbıyık sözlerine şöyle devam etti: “AK Partili, CHP’li Meclis üyeleriyle kararlıyız, önümüzdeki yaz Ereğli’de bana ait olan asfalt rekorunu kıracağız. Asfaltsız tek nokta bırakmayacağım. Hazırlıkları yapmaya başladık, bu yaz için 12 bin ton sıcak asfalt, 120 bin metrekare serpme asfalt ihaleleri bitti. Yakında çalışmalara başlıyoruz ama önümüzdeki yaza hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Ereğli’de asfalt rekorları kırılacak. Hiçbir yerde asfaltsız tek bir nokta bırakmayacağız Allah nasip ederse. Belediyemiz ile Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında protokol imzalandı. Kaymakam Bey'in başkanlığında yaklaşık 15 köye belediyemiz içme suyu arıtma tesisi ve isale hattından içme ve kullanma suyu veriliyor. Köylerimiz de aynen şehirde yaşayan insanlar gibi arıtılmış içme suyu kullanacak. Abdi, Bakırlık, Çayırlı, Danişmentli, Dedeler, Esenler, Gebe, Halaşlı, Işıklı, İmranlar, Osmanlar, Pembeciler Ruşenler, Yunuslu, Zindancılar Köylerine protokolü yaptık su vermeye biz hazır vaziyetteyiz.”

Belediye Başkanı Posbıyık, “Belediyenin, Erdemir sineması altında 6 bin 300 metrekare yeri var. Bu bölgeye avam projesi yapıldı ihaleye verdik. Projeyi alır almaz hemen ihaleye çıkacağız. Çok muhteşem bir yer zaten yeşil alan olarak bize verildiği için kısıtlı ölçüde inşaat yapabiliyoruz daha ziyade doğal havayı teneffüs etmek için. Buraya bahçeli kafe yapacağız. Sanat sokağına resimfotoğraf galerisi yapmak istiyoruz. Ereğli’ye gelen turistler festivali soruyor. Festivalde ödül alan ünlüleri, coşkuyu, hamsi festivalini, bıcırıklar şenliğini, Ereğli’de yapılan etkinlikleri, sosyal etkinlikleri burada hem halkımıza hem kentimize gelen yerli turistlere, konuklarımıza anlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selde mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Selde mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
Baraj kapakları açıldı, evler sular altında kaldı
YEREL HABERLER Baraj kapakları açıldı, evler sular altında kaldı
Kdz. Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan sel açıklaması "Can kaybının olmaması sevindirici, kısa sürede hayatını olan akışına çevireceğiz”
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan sel ...
Zonguldak’ta Delta varyantı tespit edilen 50 kişi karantinada
YEREL HABERLER Zonguldak’ta Delta varyantı tespit edilen 50 kişi ...
Çorbada 'kıl çıktı' dedi, mekan sahibini silahla yaraladı
YEREL HABERLER Çorbada 'kıl çıktı' dedi, mekan sahibini silahla ...
Posbıyık’tan OYAK ve Erdemir yönetimine teşekkür
YEREL HABERLER Posbıyık’tan OYAK ve Erdemir yönetimine teşekkür
88 Milyona mal olacak Kent Meydanı projesine ilk kazma vuruluyor
YEREL HABERLER 88 Milyona mal olacak Kent Meydanı projesine ilk ...
Kdz. Ereğli Belediyesi 3 projenin yapımına başlıyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi 3 projenin yapımına başlıyor
Müşterisini tıraş ederken dehşeti yaşadı Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
YEREL HABERLER Müşterisini tıraş ederken dehşeti yaşadı Sel sularına ...
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
YEREL HABERLER Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
Sel bölgesinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Sel bölgesinde çalışmalar sürüyor
Sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor Otomobiller sular altında kaldı, dükkanları su bastı
YEREL HABERLER Sel felaketinin ardından yaralar ...
Zonguldak'taki sel felaketi havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Zonguldak'taki sel felaketi havadan görüntülendi
Başkandan sel ve su baskını uyarısı
YEREL HABERLER Başkandan sel ve su baskını uyarısı
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı
Ilıksu deresi yükseldi, ekipler plaj girişini kapattı
YEREL HABERLER Ilıksu deresi yükseldi, ekipler plaj girişini kapattı
Kdz. Ereğli’de sel dükkanları vurdu Ormanlı beldesi merkezi sular altında kaldı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de sel dükkanları vurdu Ormanlı beldesi ...
Hurda çalan 3 şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi
YEREL HABERLER Hurda çalan 3 şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi
Denizde can pazarı, dede ve 2 torunu ölümden döndü
YEREL HABERLER Denizde can pazarı, dede ve 2 torunu ölümden döndü
Baro Başkanı Kapkaç görevi devraldı
YEREL HABERLER Baro Başkanı Kapkaç görevi devraldı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Ereğli’nin taleplerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda aktardı
YEREL HABERLER Ereğli’nin taleplerini Demokrasi ve Özgürlükler ...
Cami bahçesindeki hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti Gören kamera şakası sandı, cami şadırvanındaki 14 musluğu çalıp kayıplara karıştılar İkinci kez abdest almaya geldiği şadırvanda muslukları göremeyince polisi aradı
YEREL HABERLER Cami bahçesindeki hırsızlık bu kadarına da pes ...
Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı