Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

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Zonguldak Alaplı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil su kanalına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Alaplı Akçakoca karayolu Belediye Plajlar mevkiinde meydana geldi. Fatih M. yönetimindeki 67 UB 358 plakalı Citröen marka otomobil, Belediye Plajlar mevki kavşağında yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Meydan gelen kazada sürücü yalandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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