GMİS Yönetim Kurulu'ndan sel sonrası "geçmiş olsun" mesajı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi nedeniyle Yönetim Kurulu adına bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.
GMİS Genel Başkanı hakan Yeşil’in mesajı şöyle; “Yoğun sağanak yağış nedeniyle başta Kdz. Ereğli ilçesi Ormanlı Beldesi ile Sakarya, Bolu, Düzce çevrelerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm halkımıza ve esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sakarya Akyazı’da sele kapılarak hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Yaraların bir an önce sarılmasını diliyor, sel felaketinin ardından canla başla çalışan kamu ve özel kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Allah böyle olayları bir daha yaşatmasın.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.