GMİS Yönetim Kurulu'ndan sel sonrası "geçmiş olsun" mesajı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi nedeniyle Yönetim Kurulu adına bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

GMİS Genel Başkanı hakan Yeşil’in mesajı şöyle; “Yoğun sağanak yağış nedeniyle başta Kdz. Ereğli ilçesi Ormanlı Beldesi ile Sakarya, Bolu, Düzce çevrelerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm halkımıza ve esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sakarya Akyazı’da sele kapılarak hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Yaraların bir an önce sarılmasını diliyor, sel felaketinin ardından canla başla çalışan kamu ve özel kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Allah böyle olayları bir daha yaşatmasın.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.