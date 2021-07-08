Zonguldak'ta selin yaraları sarılıyor



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde etkili olan selin ardından temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, selde 4 mesken, 65 iş yeri, 8 otomobil, 2 tarım aracının zarar gördüğünü söyledi.

Ormanlı beldesinde dün öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından belde merkezinden geçen Ormanlı deresi taştı. Belde merkezi sular altında kalırken, Pazar yeri mevkisindeki iş yerleri ve araçlar sulara gömüldü.

Suların çekilmesinin ardından selin yarattığı tahribat ortaya çıktı. Ereğli Kaymakamlığı, Ormanlı Belediyesi ve AFAD ekipleri, selden etkilenen bölgelerde çalışmalar yaptı. Vatandaşlar, bugün selden etkilenen ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürdü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, dün yapılan çalışmada 4 mesken, 65 iş yeri, 8 otomobil, 2 tarım aracının selden zarar gördüğünü tespit ettiklerini söyledi. Ekiplerin bugün de çalışmaya devam ettiğini belirten Çorumluoğlu, "AFAD ve ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için biraz daha hava iyi. Şu anda beklediğimiz yeni bir ani yağış yok. Takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Selde iş yeri kullanılmaz hale gelen Muharrem Özcan, "Selde camlardan sular içeri girdi. Bilgisayarlar gitti. Dükkanımız kullanılmaz hale geldi. İnternet kafe ve bilgisayar üzerine tamir ve güvenlik sistemleri yapıyorduk. Dükkandaki tüm mallar, selle yerle bir oldu. Zararımız büyük" diye konuştu.

Çay ocağını su basan Yaşar Berber ise, "Bir anda geldi yağmur. İş yerim sular altında kaldı. Hiç mal kalmadı. Sandalyeler, masalar gitti. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum. İncelemeye geldiler. 30 bin liraya yakın zararım var" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-07-08 13:02:12



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