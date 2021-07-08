Sel bölgesini gezen Bozkurt’tan açıklama: “Devletimiz burada”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel bölgesini gezen Bozkurt’tan açıklama: “Devletimiz burada”

İHA

Sel bölgesini gezen Bozkurt’tan açıklama: “Devletimiz burada”

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ekibi ile birlikte sel afeti yaşayan Ormanlı beldesinde incelemelerde bulundu.
Önceki gece ve dün sabah saatlerinde yağan sağanak yağış nedeniyle sel afeti yaşanan Kdz. Ereğli’ye bağlı Ormanlı beldesinde, yaralar sarılmaya çalışılıyor.
Dün, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kaymakamlık Daire Müdürleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte beldede incelemelerde bulunan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt; bugün de İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde Ormanlı’ya gitti.
İlk olarak Ormanlı Belediyesini ziyaret eden AK Parti heyeti Belediye Başkanı Bayram Başol’dan son durum hakkında bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti İlçe Yöneticileri, Ormanlı Belde Başkanı Varol Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan; beldede selden etkilenen iş yerleri ile kamusal alanlarda yerinde inceleme ve tespitlerde bulundu.
Beldedeki saha çalışmaları esnasında açıklamada bulunan Bozkurt, Ormanlı başta olmak üzere ilçedeki bazı köy ve mahallelerin ciddi anlamda etkilendiği ve zarar gördüğü sel afetinde can kaybı veya yaralanma gibi üzücü olayların olmamasından teselli bulduklarını ifade etti. Bozkurt açıklamasında;
“Ormanlı beldemiz ile bazı köylerimizde büyük bir afet meydana geldi. Tabii böyle bir olayın olmasından dolayı son derece üzgünüz. Dün sabah erken saatlerden itibaren Ormanlı ve köylerimizi ziyaret ederek, afet sonrası ortaya çıkan manzaraları yerinde görüp, hasar tespit çalışmalarına başladık. Bugün de yine teşkilat yöneticilerimizle birlikte Ormanlı’dayız. Belediye Başkanımızla istişarelerde bulunduktan sonra sahadaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ormanlı Beldemizde ve çevre köylerimizde yaşanan sel felaketinden zarar gören iş yeri sahibi ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef büyük bir afet meydana geldi. İnşallah bir daha olmaz. Devletimiz burada. Devlet Su İşleri, İl Özel İdare ve AFAD ekiplerimiz afetten zarar gören bölgelerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Zarar tespit çalışmaları yapılıyor. Zararların giderilmesi noktasında devletimiz elinden geleni yapıyor. Devletimiz, tüm kurumlarıyla saha çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmiş olsun Ereğli.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi
YEREL HABERLER Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi
Polis, musluk hırsızlarını yakaladı
YEREL HABERLER Polis, musluk hırsızlarını yakaladı
Gazetecilerden Başsavcı Alan'a 'hayırlı olsun' ziyareti
YEREL HABERLER Gazetecilerden Başsavcı Alan'a 'hayırlı olsun' ...
Başkan Posbıyık, CHP Milletvekillerine projelerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık, CHP Milletvekillerine projelerini ...
Selin izleri sular çekilince ortaya çıktı
YEREL HABERLER Selin izleri sular çekilince ortaya çıktı
Zonguldak'ta selin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Zonguldak'ta selin yaraları sarılıyor
Başsavcı Akın Çetin Kdz. Ereğli’de görevine başladı
YEREL HABERLER Başsavcı Akın Çetin Kdz. Ereğli’de görevine başladı
GMİS Yönetim Kurulu'ndan sel sonrası "geçmiş olsun" mesajı
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu'ndan sel sonrası "geçmiş olsun" ...
Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı
Keleş, sel yaşanan beldede incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Keleş, sel yaşanan beldede incelemelerde bulundu
Posbıyık: "Ereğli’de bana ait olan asfalt rekorunu kıracağız"
YEREL HABERLER Posbıyık: "Ereğli’de bana ait olan asfalt rekorunu ...
Selde mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Selde mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
Baraj kapakları açıldı, evler sular altında kaldı
YEREL HABERLER Baraj kapakları açıldı, evler sular altında kaldı
Kdz. Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan sel açıklaması "Can kaybının olmaması sevindirici, kısa sürede hayatını olan akışına çevireceğiz”
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan sel ...
Zonguldak’ta Delta varyantı tespit edilen 50 kişi karantinada
YEREL HABERLER Zonguldak’ta Delta varyantı tespit edilen 50 kişi ...
Çorbada 'kıl çıktı' dedi, mekan sahibini silahla yaraladı
YEREL HABERLER Çorbada 'kıl çıktı' dedi, mekan sahibini silahla ...
Posbıyık’tan OYAK ve Erdemir yönetimine teşekkür
YEREL HABERLER Posbıyık’tan OYAK ve Erdemir yönetimine teşekkür
88 Milyona mal olacak Kent Meydanı projesine ilk kazma vuruluyor
YEREL HABERLER 88 Milyona mal olacak Kent Meydanı projesine ilk ...
Kdz. Ereğli Belediyesi 3 projenin yapımına başlıyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi 3 projenin yapımına başlıyor
Müşterisini tıraş ederken dehşeti yaşadı Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
YEREL HABERLER Müşterisini tıraş ederken dehşeti yaşadı Sel sularına ...
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
YEREL HABERLER Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
Sel bölgesinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Sel bölgesinde çalışmalar sürüyor
Sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor Otomobiller sular altında kaldı, dükkanları su bastı
YEREL HABERLER Sel felaketinin ardından yaralar ...
Zonguldak'taki sel felaketi havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Zonguldak'taki sel felaketi havadan görüntülendi