TTK’da iş kazası:4 yaralı

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesinde meydana gelen iş kazasında 4 maden işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesinde meydana geldi. 8:0016:00 vardiyasında üretimde çalışan 4 maden işçisi, çalışma esnasında üzerlerine posta gelmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralanan madenciler ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin hayati tahliyesinin olmadığı öğrenildi.

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