Kdz. Ereğli Belediyesi bayram öncesi gıda yardımında bulunuyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunuyor. Başkan Posbıyık, “Zor dönemlerden geçiyoruz. İhtiyacı olan her ailenin yanında olacağız” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapılıyor.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla Cumhuriyet Halk Evi’nde ihtiyaç sahibi vatandaşlardan müracaatlar alınmaya başladı. Belediye ekipleri, gıda kolilerinin dağıtımına da başladı.

Başkan Halil Posbıyık, ihtiyaç sahibi her ailenin başvuru yapabileceğini belirterek, “Zor dönemlerden geçiyoruz. İhtiyacı olan her ailenin yanında olacağız. Görevli arkadaşlara talimat verdim, sayı sınırlaması yok, ihtiyacı olanlar tespit edilecek. Gıda kolisi yardımı yapılacak. Bayramda hiçbir vatandaşımızın mağdur kalmasını istemiyoruz. İhtiyaç sahipleri çekinmeden, gücenmeden başvurularını yapabilirler” dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ayrıca ihtiyacı olan 3 aileye ev eşyası desteğinde bulundu.

