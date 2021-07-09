Milletvekillerinden emekliler ile bir araya geldi

CHP milletvekilleri, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesini ziyaret etti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir berberinde partililerle birlikte Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesini ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Emekliler olarak sıkıntılarımızı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve hükumet yetkililerine ilettik. Bizim taleplerimiz belli. İntibak yasamız, SGK’dan kesilen katkı payları ve dini bayramlarda alınan bayram ikramiyeleri ile ilgili sorunlarımız var. Bu sorunları Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan ile birlikte gerek muhalefet gerek ise hükumet yetkililerine ilettik. Bu sorunlarının çözümü noktasında yetkililerden destek istiyoruz" dedi.

Ziyarette konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Biz emeklilerin sorunlarının çözümü noktasında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ilettik. Burada aldığımız notları da kendisine ileteceğiz. Sizlerin bizleri kabul etmesi çok güzel sorunların çözümü noktasında elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

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