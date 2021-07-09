İki kişinin öldürülmesi davasında tanık, savcılıktaki ifadesini değiştirdi



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, evinde tadilat yapan Salim Çatma (28) ve Soner Çatma'yı (34) öldürüp, ormanlık alana gömdükleri suçlamasıyla yargılanan Serkan Akgül (34), babası İsmail Akgül (55), arkadaşı Fatih Çilesiz (33) ile tutuksuz 3 sanığın yargılanmasıyla ilgili ifade veren tanık S.K.'nin, mahkemede savcılıktaki ifadesini değiştirmesine ölenlerin yakınları tepki gösterdi.

Çaycuma´ya bağlı Nebioğlu beldesinde, 18 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen olayda, inşaat işçileri Salim Çatma ve Soner Çatma, tadilat için gittikleri Serkan Akgül'ün ailesiyle yaşadığı evde öldürülerek ormanlık alana gömüldü. Olayın ortaya çıkmasının ardından jandarma ekipleri, suça yardım ettikleri iddiasıyla anne Döndü Akgül, akrabaları Müzeyyen G., arkadaşları Fatih Çilesiz ve Erkan Ö. mahkemece tutuklandı. Döndü Akgül, Müzeyyen G. ve Erkan Ö. tutukluk hallerine yapılan itiraz sonucu 18 Kasım'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Kaçan Serkan Akgül ve babası İsmail Akgül ise 20 gün boyunca ormanda yaşadıktan sonra İstanbul'daki bir evde 2 hafta kaldığı ortaya çıktı. Serkan Akgül ile İsmail Akgül, 1 Eylül'de il girişinde jandarma ekiplerine teslim oldu.

İki işçiyi evdeki uyuşturucu maddeleri çaldıkları iddiasıyla öldürdüklerini iddia edilen Serkan Akgül ve İsmail Akgül tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı tamamlamasının ardından İsmail, Serkan ve Döndü Akgül ile Müzeyyen G. ve Fatih Çilesiz hakkında 'kasten adam öldürme' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 10'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erkan Ö. için ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar İsmail Akgül, Serkan Akgül, Fatih Çilesiz, ölenlerin yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen S.K.'ye savcılıktaki ifadesinde Serkan Akgül'ün ilk olarak ayağından vurduğu Salim Çatma için 'Bu şimdi konuşur. Bunun cezası yatılmaz' şeklinde söylediği sözler soruldu. Bu şekilde ifade verdiğini hatırlamadığını söyleyen S.K., "Serkan beni eve çağırdı. Eve gittiğimde salonda Salim sırt üstü çekyatta yatar vaziyetteydi. Ayağına tampon uygulanmıştı. Soner'in bir şeyi yoktu. Ben neden böyle olduğunu sorduğumda 'bilmiyoruz' dediler. Ben doktor çağırmalarını gerekirse iyileşene kadar birkaç gün bakmalarını söyledim. Bir gün sonra ise Serkan beni aradı. Salim'i tedavi ettirdiğini söyledi. Beni olayla ilişkin bilgim bundan ibarettir. Bana uyuşturucuları çaldığı için vurduğunu söylemedi" dedi.

TANIK İFADESİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Ölen iki işçinin aileleri ise S.K.'nin ifadesine tepki gösterdi. S.K.'nin olayı bilmesine rağmen kendilerine ve kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmadığı için suçlu olduğunu söyleyen Soner Çatma'nın babası Salih Çatma, "Biz cenazeleri bulmadan evvel bize gelip oğlumun durumunu söyleyemez miydi? O da bu işin içindedir" dedi. Anne Nurten Çatma ve Elmas Çatma da S.K.'nin olayın içinde olduğunu iddia etti. Tutuklu sanıklardan İsmail Akgün ise bu olayın yaşanmasından çok pişman ve üzgün olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-07-09 16:24:10



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