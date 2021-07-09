Başol, yardıma koşanlara teşekkür etti

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, sel felaketinin ardından beldedeki son durum hakkında bilgi vererek, yardımda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Ormanlı Beldesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Sel felaketinde 65 tane iş yeri, 2 tane pat pat, 8 tane otomobil ve 4 tane evin hasar gördüğünü söyleyen Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, hasar tespitinin devam ettiğini söyledi. Başol konuşmasında “Tüm ekiplerimizle devletimiz buraya göçtü adeta. Yaklaşık iki gün bir gece içerisinde Ormanlı’nın hasarlarını sarmaya çalıştık. Bugün esnaflarımız ve pazarımız açıldı. Hayat tamamen normale dönmese bile, normale dönmüş durumda. Devletimiz bu yaraları en kısa zamanda saracaktır inanıyorum. Tüm raporlarımız Ormanlı’nın fotoğrafları gerekli kurumlara ulaştırıldı. Sel felaketinden sonra suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmasında 65 tane iş yerimiz, 2 tane pat patımız, 8 tane otomobilimiz, kısmende olsa 4 tane evimiz hasar gördü. Bunlar ile alakalı hemen çalışmalarımızı başlattık. Araçlarımızı kullandık, evimizi tahliye ettik. Evimizde yatan bir tane diyaliz hastamızı anında Ereğli’de devlet hastanesine yerleştirdik. Takip ediyoruz, şu anda durumu iyi. Önümüzdeki günlerde devlet su işleri, karayolları, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Zonguldak Valiliğimiz ile beraber bu tedbirleri takip edeceğiz. Bu süreçte yanımızda olan başta Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Saadet Oruç Hanımefendi olmak üzere, Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanımız Saffet Bozkurt, Zonguldak Belediye Başkanımız, Kdz. Ereğli Belediye Başkanımız, Kozlu Belediye Başkanımız, Kilimli Belediye Başkanımız, Gülüç Belediye Başkanımız, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) Yönetim Kurulu, Orman Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, Jandarma Alay Komutanlığı ve ekibine, Zonguldak AK Parti Milletvekillerimiz, bizi yalnız bırakmayan mahalle muhtarlarım, elini taşın altına koyan gönüllü Ormanlılı kardeşlerim, esnaf arkadaşlarım ve tüm Ormanlılı hemşerilerime yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Kısıtlı olmasına rağmen gecesini gündüzüne katıp iki gün içerisinde Ormanlı’yı normal hayatına döndüren kıymetli personelime ve onlara destek veren tüm dostlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten herkese de şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın” ifadelerine yer verdi.

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