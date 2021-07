ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri yemin etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 83 öğrenci yemin etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 20202021 eğitim öğretim yılı Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törenin açılış konuşmasını dönem birincisi Melis Ayçiçek gerçekleştirildi. Ayçiçek, “Böyle meşakkatli bir bölümü okurken, hastalarımızın güzel temennileri, tedavi sonundaki mutlu ifadeleri bizleri mutlu etti. Desteğimizi esirgemeyen arkadaşlarım, eğitim aldığımız fakültede mesleğimizin bizde taşıdığı sorumluluklara her gün biraz daha yaklaştık. Birinci sınıfın ilk gününden itibaren her türlü zorlukta bizleri yetiştiren öğretim üyelerimize ve asistanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ayçiçek’in ardından Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Emre Bodrumlu kürsüye gelerek mezunlara başarılar diledi. Bodrumlu, “Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için toplandık. Fakültemizin kuruluşunun 13. yılında 8. mezunlarımızı verdik. Tercih edilen bir diş hekimliği fakültesine ulaştık. Fakültemizin her türlü ihtiyacında bizlerden desteğini esirgemeyen Rektörümüz Mustafa Çufalı’ya şükranlarımı sunuyorum. Sevgili öğrenciler Yoğun çaba ve uğraşlarınızla bu güne ulaştınız. Unutmamalıyız ki diş hekimliğinde eğitim hiçbir zaman bitmemektedir. Sizleri kendinizi yenileyen diş hekimleri olarak görmek en büyük temennimizdir” diye konuştu.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da “Beş yıl boyunca çocuklarınız yakınlarınız Zonguldak’ta hayatları nasıl geçti bütün bunların endişesiyle beş yılı tamamlarınız. Bu süre sonunda öğrencileriniz mezun oldu. Hep çocuklarınız için çalıştınız. Daha iyi bir gelecek için çalıştınız. Beş yıl hayatlarının dönemeciydi. Gözünüz aydın diyorum. Bundan sonraki hayatlarında da çok güzel bir gelecekleri olur bunu ümit ediyoruz. Sevgili öğrenciler beş yılın sonu artık geldi. Eğitim öğretim hayatının belki bir aşamasıydı. Bu süre içerisinde meşakkatlerin sonunda mezuniyet diplomanızı alıyorsunuz. Sizi tebrik ederim. Hayat boyunca çok çalıştınız. Bundan sonra da daha çok çalışacağınıza inanıyorum. Huzur dolu bir hayat ile devam edeceksiniz. İş ve özel hayatınızda mutluluk ve huzur dilerim. Gülen yüzler bembeyaz dişler ile yolunuz, bahtınız açık olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dönem birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne plaketleri takdim edildi. Dönem birincisi Melis Ayçiçek mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Mezunlara diplomalarının verilmesinin ardından tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.