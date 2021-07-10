Ereğlili esnaflar başkanını seçti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen kongrede Mehmet Azman başkanlığa seçildi.

Sevgi, Barış, Dostluk düğün salonunda düzenlenen kongreye Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ve ilçe esnafı ile yoğun bir katılım sağlandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) Bölge Başkanı Mehmet Azman, Kdz. Ereğli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin yeni başkanı seçildi.

Tek listeyle gidilen kongrede Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Mehmet Azman başkanlığında yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Zafer Hüseyin Durmaz, Aydın Karadağ, Yücel Oktay ve Altan Şahinler.

Denetim Kurulu’nda ise Kemal Özer ve Murat Cebesoy yer aldı.

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