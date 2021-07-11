Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Zonguldak’ta jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; istihbari çalışmalar neticesinde T.G. ve R.İ. isimli şahısların izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda Devrek ilçesi Oğuzhan köyü mülki sınırları içerisinde bulunan arazide yapılan aramada; T.G. ve R.İ. isimli şahıslar ile birlikte 10 kök kenevir bitkisi ve 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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