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Rektör Çufalı’dan ZBEÜ’nün kuruluş yıldönümü mesajı

İHA

Rektör Çufalı’dan ZBEÜ’nün kuruluş yıldönümü mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversitenin kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, kuruluş yıldönümü ile ilgili yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin değerli üyeleri, sevgili öğrenciler ve saygıdeğer Zonguldaklılar; Köklü geçmişi 1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi’ne dayanan, 1992 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla kurulan, 2012 yılında ise Bülent Ecevit Üniversitesi adını alan her yıl daha da gelişen ve genişleyen yapısı ile 28 yılı geride bırakan üniversitemiz 29. yaşını kutluyor. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladığı 1924 yılından bugüne toplumsal değerlere değer verip koruyarak toplumla bütünleşen, bilimsel ve akademik ilkeleri koruyan, çağdaş, girişimci, yenilikçi ve nitelikli nesiller yetiştiren üniversitemiz, ülkemizin ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin atılımcı ve örnek yükseköğretim kurumlarından biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Sağlıktan spora, mühendislik bilimlerinden sanata, çevre ve doğa bilinci ile ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan, şehrimizi ve ülkemizi elde edilen bilimsel ve akademik derecelerle gururlandıran Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 35 bini aşan öğrencisi, 3 500’e yakın akademik ve idari personeli, 14 Fakülte, 3 Enstitü, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuvar ve 34 Araştırma Merkezi ile ülkemizin en saygın yükseköğretim kurumlarından biri olma hedefiyle yoluna devam ediyor. Öğrenci odaklı, insan merkezli bir anlayışla hareket eden, sürekli izleme ve değerlendirme ile iyileştirmeyi ön planda tutan, nitelikli ve kaliteli akademik faaliyetlerini evrensel standartlarda sürdüren üniversitemiz, insanlığa karşı sahip olunan yüksek sorumluluk ve etik bilinciyle toplumla bütünleşen, şehrimizin marka değerinin oluşması için de özgün ve yenilikçi bakış açısıyla yükseköğretim kurumu misyonunu layıkıyla yerine getirmektedir. Toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı; paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan; ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren üniversitemiz, kurulduğu günden bu zamana kadar öğrencilerimizin hızla değişen dünyaya uygun olarak bilgi ve becerilerini geliştirebilmelerinin ancak disiplinler arası, hatta disiplinler ötesi yaklaşımlarla ve çok yönlü uluslararası kalite standartları ile desteklenmesinin önemine inanmakta, küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim kurumu olmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz, son bir buçuk yıldır tüm dünyayı ve ülkemizi olumsuz etkileyen Covid19 nedeni ile ara verilen yüz yüze eğitim sonrası güçlü ve zengin dijital alt yapı sayesinde öğrencilerine çevrimiçi eğitim ile derslerini bilgisayar ve mobil cihazlarla internete bağlanarak canlı olarak takip etme ya da kayıt altına alınan dersleri tekrar etme imkânı sunmaya devam ederek uzaktan eğitimde büyük başarı göstermiştir. Bölgenin sağlık üssü konumundaki Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite Hastanesi, pandemi ile mücadelede güçlü kadrosu, en son teknoloji ile donatılmış yoğun bakım alt yapısı ile en önde görev alan sağlık kuruluşlarından biri olmuş, Türkiye’de salgın başlamadan önce alınan en üst seviyede önlemler, hazırlanan pandemi planı ve oluşturulan “Pandemi Yönetim Komitesi” ile süreç yakından takip edilmiş, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Covid19 rehberi esas alınarak kapsamlı bir eylem planı hazırlanmış, hastane olarak tüm imkânlarıyla virüse karşı topyekün mücadele edilmiştir. Önce sağlık misyonuyla pandemi ile mücadele tedbirlerine uyarak, bölgenin sağlık üssü olarak insanımıza faydalı olmaya devam edeceğiz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesi olarak, önümüzdeki dönemde de evrensel eğitim anlayışımız, çağı yakalayan bilimsel çalışmalarımız ve nitelikli akademik yapımızla ülkemizin gelecek kuşaklarını yetiştirmeye, öğrencilerimizin geleceklerini şekillendirmeye ve halkımıza hizmet etmeye kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, bilime, insanlığa katkıları ve eğitimde işbirlikleri ile örnek, mezunlarıyla toplumun geleceğinde söz sahibi, yarının güçlü Türkiye’sinde uluslararası yükseköğretim kurumu olma vizyonuyla geleceğe emin adımlarla yürüyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin 29. kuruluş yıldönümünü kutluyor, kuruluşumuzdan bu yana özveri ve gayretli çalışmalarıyla öğrencilerimizin geleceklerini şekillendiren değerli akademik kadromuza, kıymetli idari personelimize, paydaşlarımıza, Zonguldak halkına ve elbette sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarla dolu nice yıllar diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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