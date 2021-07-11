Devrek’te asfalt çalışması yapan aracın altında kalan işçi hayatını kaybetti

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Devrek ilçesi Menderler mevkiinde asfalt çalışması yapan kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Devrek Eğerci Yolu Menderler mevkiinde Karayolları taşeron firması asfalt çalışması yaparken, bir işçi kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. İşçi Halit Kaya'nın cenazesi Devrek Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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