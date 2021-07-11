(Özel) Evden kovulduğunu iddia eden engelli şahıs cadde ortasında hüngür hüngür ağladı

Zonguldak’ta öz annesi ve kız kardeşi tarafından evden kovulduğunu iddia eden 38 yaşındaki engelli Ferhat Aydın, yol ortasında hüngür hüngür ağladı. Aydın’ı vatandaşlar teselli etti.

38 yaşındaki engelli ve obez Ferhat Aydın'ı kent meydanında kaldırımda ağlarken gören vatandaşlar yardımına koştu. Engelli ve obez olduğu için öz annesi ve kız kardeşi tarafından istenmediğini iddia eden Aydın, yetkililerden yardım istedi. Aydın, annesi ve kız kardeşinin kendisinin ölmesi için sürekli hamur işi yemekler yedirdiklerini de öne sürdü. Ferhat Aydın, “Bana annem babam bakıyordu. Babam öldükten sonra annem ve kız kardeşim bakıyor. Annem ve kız kardeşim beni eve almak istemiyor. Engelli maaşım olmadığı için beni istemiyorlar. Evde kalıyorum ama beni istemiyorlar. Seni sokağa atacağız ne halin varsa gör diyorlar. Zayıflamak istiyorum, bunun için devletten yardım istiyorum. Sakatlandığımdan ve kilo aldığımdan beri beni evde istemiyorlar. Bana sürekli makarna, pilav ve hamur işi yediriyorlar. Ben de onlarla yaşamak istemiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.