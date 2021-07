Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri kep attı, yemin etti

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezun olan öğrenciler için yemin ve kep atma töreni düzenlendi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 20202021 EğitimÖğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için ve Yemin ve Kep Töreni düzenlendi. Farabi kampüsü oditoryum alanında gerçekleştirilen törene, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcıları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, Dekan Yardımcıları, akademikidari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu, İstiklâl Marşı’nın okunması ile başlayan törende daha sonra açılış konuşmalarına geçildi.

Törende mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştiren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü birincisi Nurgül Akkuş, uzun ve yoğun bir eğitim sürecinin ardından meslek hayatına adım atmanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Eğitim hayatı boyunca üzerlerinde emeği olan ailesine ve hocalarına teşekkürlerini ileten Akkuş, Fizyoterapistlik mesleğini en güzel şekilde yerine getirebilmek, hastalarımızın bir aile üyesi olup hayatlarına dokunabilmek, kişiye özel değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarımızla umut ışığı olabilmek, insan yaşamına anlam katabilmek ve en önemlisi mesleğimizin arkasında durup hak ettiği değeri görmesini sağlamak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız” diye konuştu.

Törende konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, Covıd19 pandemisi ile mücadelede Sağlık Bilimlerinin ve profesyonel sağlık çalışanı yetiştirilmesinin önemine değinerek, bu süreçte sağlıklı yaşam adına fizik tedavi ve rehabilitasyonun öneminin ve değerinin daha çok anlaşıldığını ifade etti. Mezunların meslek yaşamları boyunca bireyaile ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacaklarına olan inançlarının tam olduklarını belirten Dekan Can, mezunları tebrik ederek, yaşamlarında başarı ve mutluluk diledi.

Covıd19 pandemisinin insan hayatında oluşturduğu değişikliklere değinerek konuşmalarına başlayan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olmaktan büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, “Değerli veliler, öğrencilerimiz meslek hayatına atılarak, farklı bir hayatın içine girecekler. Umarız sizle, mutlu ve huzurlu olarak çocuklarınızla birlikte olursunuz. Sevgili öğrencilerimiz, yeni yaşamınızda değişiklikler olsa da önemli olan arkanızda hoş bir seda bırakmaktır. Hayatını boyunca sizlere mutluluk ve başarı diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Akkuş mezuniyet kütüğüne ismini çaktı, dereceye giren öğrencilere ödülleri ve mezun öğrencilere de mezuniyet belgeleri verildi. Tören, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Akbaş eşliğinde mezunlarımızın fizyoterapistlik yemini etmeleri, keplerini havaya fırlatmaları ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

