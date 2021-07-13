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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaza olduğunu savundu, mahkeme müebbet hapis cezası verdi

İHA

Kaza olduğunu savundu, mahkeme müebbet hapis cezası verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir depoda ölü bulunan 40 yaşındaki işçinin katil zanlısı müebbet hapse mahkum edildi.
Kdz. Ereğli ilçesinde geçen sene Ekim ayında yaşanan bıçaklı tartışma sonrası hayatını kaybeden Mesut Dereçiçeği’nin katil zanlısı Mehmet Sarı hakim karşısına çıktı. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tarafların avukatlarının yanı sıra maktul Mesut Dereçiçeği’nin (37) yakınları katıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Sarı (33) ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık Sarı, son savunmasında, yaklaşık 23 yıldır tanıdığı ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığı Dereçiçeği’nin olay gecesi evine geldiğini anlatarak, "Ben dışarıdan gelmiştim, aşırı derecede alkollüydüm. Kapı çalındı, Mesut eve gelmek istedi bende kabul etmedim. Daha sonra olayın yaşandığı iş yerinin deposuna gittik. Bana ağır küfürler etti. 'Seni öldürürüm, gebertirim' şeklinde sözler söyledi ve bana yumruk atmaya çalıştı, beni yere düşürmek istedi. O esnada elinde bıçak olduğunu gördüm, bıçak ile bana doğru saldırdı bende sandalye ile eline doğru vurdum, bıçak düştü, bıçağı aldım. 'Önümden çekil eve gideyim' dedim, küfür etti. Aramızda itişme yaşandı, kendisi geriye doğru sandalye ile düştü, düşerken beni de çekti, o esnada elimde olan bıçak Mesut'a saplandı" ifadelerini kullandı.

"yaşanılan olay tamamen kaza sonucudur"
Olayın ardından korku yaşadığını belirten Sarı, savunmasını şu sözlerle tamamladı:
"Montumu çöpe attım, bıçağı depodan çıktığımda belime koymuştum sonra bıçağı belimde göremedim. Eşim olay tarihinde Akçakoca'da annesinin yanındaydı. Telefonum olmadığı için petrol istasyonuna giderek ilk önce babamı sonra amcamı aradım. Amcam ve babam beni evden alarak Akçakoca'ya bıraktılar. Daha sonra yakınım ile görüştük, aracı getirmemi istedi. Aracı getirme yerine gittiğimde polisler beni buldular. Yaşanan olay nedeniyle bende üzgünüm, yaşanılan olay tamamen kaza sonucudur, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Sarı'yı "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıka kayıtlarından elde edilen suçu işlemeye meyilli kişiliği, suçu işlemekten pişmanlık duymaması, hapis cezasının ıslah edici özelliğini de dikkate alarak indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.
Olay 10 Ekim 2020 tarihinde, Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet Sarı arkadaşı Mesut Dereçiçeği'ni, geç saatlerde buluştuktan sonra bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Sabah çevredeki esnaf tarafından bir kişinin yerde hareketsiz yatması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs kısmında kesici aletle izler olduğunu tespit ederek hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Dereçiçeği'nin depodan Mehmet Sarı ile çıktığını saptadı. Olaydan 1 gün sonra polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Sarı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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