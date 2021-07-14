İncivezaltı sahilinde temizlik çalışmasına başlandı

Alaplı Belediyesi, İncivezaltı sahilinde taş toplama ve kumsalda temizlik çalışması yaptı.

Alaplı Belediyesi, vatandaşların İncivezaltı sahilden daha fazla yararlanması amacıyla iş makineleriyle birlikte taş toplama ve temizlik çalışması başlattı. Bölgede incelemelerde bulunan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Halkımızın İncivezaltı sahilinde daha güvenle temiz şekilde denize girebilmeleri amacıyla temizlik çalışması başlattıklarını söyledi. Deniz hareketlerinden dolayı sahilde yoğun şekilde taş birikmesi yaşandığını ifade eden Tekin, “ İlçemizde yaz sezonu ile birlikte sahillerimize yoğunluk yaşanmaya başlandı. Bunlardan biride İncivezaltı sahiliydi. Bu bölgede deniz hareketlerinden dolayı sahilde yoğun şekilde taş birikmesi oluştu. Ayrıca yağışlar nedeniyle bölgede bulunan derelerden gelen odun parçaları, plastik atıklar da kepçe yardımıyla temizlenerek iş makinesiyle tesviye işlemi gerçekleştiriliyor. Sahilimizi inşallah daha temiz ve denize girilebilir bir şekilde hazırlıyoruz.” Diye konuştu.

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