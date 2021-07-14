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CHP’li Belediye Başkanı kendi parti yönetimine sitem etti Posbıyık: "CHP'de eskiden yalan ve nankörlük yoktu"

İHA

CHP’li Belediye Başkanı kendi parti yönetimine sitem etti Posbıyık: "CHP'de eskiden yalan ve nankörlük yoktu"

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Kdz. Ereğli Eski İlçe Başkanı Bayram Gürkan için belediye binası önünde tören düzenlendi. Başkan Halil Posbıyık, Bayram Gürkan’ın beyefendi ve saygın kişiliğiyle Ereğli’de iz bıraktığını belirterek, “Onların zamanında particilikte saygı vardı, büyüklere hürmet vardı. Yalan ve nankörlük yoktu. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli’de bu değerleri kaybetmeye başladı. Bugün o günleri çok özlüyoruz” dedi.
Kdz. Ereğli Cumhuriyet Halk Partisi Eski İlçe Başkanı ve 19731980 yılları arasında Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyeliği yapan Bayram Gürkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gürkan için bugün belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene, Bayram Gürkan’ın kızları Bahar ve Esra Gürkan, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri, parti yetkilileri ve belediye çalışanları ile sevenleri katıldı. Bayram Gürkan’ın kızı Bahar Gürkan, tören düzenlendiği için teşekkür ederek; “Babam sevilen bir insandı. Ereğli’yi çok sevdi. Başkanımızı, partilileri çok sevdi. Ne mutlu ki bize böyle bir babaya sahibiz.” dedi.

"Parti içerisindeki saygısızlığın üst seviyeye gelmesinden dolayı son derece rahatsızım"
Bayram Gürkan’ın hayatından bilgiler veren Başkan Halil Posbıyık, “Kdz. Ereğli’ye böylesine hizmetleri olan beyefendi bir insanı Ereğli’de bıraktığı güzel izlenimlerle yolcu ediyoruz. Çok üzüntülüyüz, çok değerli bir arkadaşımızı, partiliyi kaybettik. Çok da mutluyuz bu kadar büyük bir sevgiyi arkada bıraktığı, iz bıraktığı için” diye konuştu. 1971 yılında okuldan mezun olduğunu ve CHP Gençlik Kollarında çalışmaya başladığını vurgulayan Başkan Posbıyık şunları söyledi:
“Bizim 45 tane önderimiz vardı o zaman ağabeylik yapan. Rahmetli Birol Karadeniz, Rahmetli Oğuz (Gülüç’ten), Bayram Gürkan, Ünal Çiftçi. Biz onların arkasından giderdik. Bize yol gösterirlerdi, ağabeyimizdi onlar. Gıpta ile bakardık onlara. Mesela Birol Karadeniz köyleri tek tek bilirdi, tanırdı. Biz ne zaman bu aşamaya geleceğiz diye özlemle o günleri beklerdik. Siyaseten bize öğretide bulunan yol gösteren insanlardı. Bayram Gürkan’ın Ereğli’ye çok büyük hizmetleri olduğuna dair şahitlik yapıyorum. O zaman particilik bir başkaydı, o zamanlarda particilikte bir saygı vardı, hürmet vardı. Büyüklere saygı vardı. İşte benim ağabeylerimdi diye anlatıyorum. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli’de bu değerleri kaybetmeye başladı. O zaman yalan yoktu, nankörlük yoktu. Bilenlere karşı bir saygı vardı. Görev dağıtımı yapılırken bile herkesin görev sırasına göre dağıtım yapılırdı. Maalesef bugün o günleri çok çok özlüyoruz. O yılları bu ağabeylerimle yaşamış bir insan olarak parti içerisindeki saygısızlığın üst seviyeye gelmesinden dolayı son derece rahatsızım, son derece sıkıntılıyız bu konuda. Üzülüyoruz duruma. Bayram Gürkan beyefendi bir insandı, arkasında iz bırakmıştır. Bayram Gürkan’ı asla unutmayacağız. Allah ona gani gani rahmet eylesin.”
Okunan dualar ve helallik alınmasının ardından Bayram Gürkan son yolculuğuna uğurlandı.

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