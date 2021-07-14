ZBEÜ’de 15 Temmuz’u anlattılar

15 Temmuz 2016 günü yaşanan başarısız darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik konulu konferans düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik konulu konferans düzenlendi. Düzenlenen konferansa Vali Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, AFAD Müdürü Ahmet Güngör ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı katıldı. Düzenlenen konferans saygı duruşu, istiklal marşı ve Kuran tilavetinin okunmasının ardından başladı.

Konferansta açılış konuşması yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “15 Temmuz vesilesiyle Darbe girişiminin yıldönümünde bir araya geldik. Türk milleti bağımsızlığa ve özgürlüğe aşıktır. Tarihi boyunca biz bunu defalarca ispat ettik. Dünyada başkalarının boyunduruğu altında yaşamamış çok az millet vardır. Bunlardan biriside Türk milletidir. Binlerce yıldır Türk milletini boyunduruğu altına almak isteyen birçok girişimler olmuş bunların hepsini bertaraf etmişizdir. Osmanlı Devleti’ni birçok devlet bir araya gelip yıkmaya çalışmış bunda da başarılı olacaklarını zannetmişler fakat başaramamışlardır. Çok farklı yöntemler denediler. En son 15 Temmuz’da kalkışma girişiminde bulundular. Ama bizim milletimiz bununda üstesinden geldi. Dıştan yönlendirilen içerdeki hainleri de kullanarak bizi birbirimize düşürmek isteyen, milletimizi köle haline getirmek isteyen güçlere karşı hep birlikte azimle, f16 ve tanklara karşı koydu” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Dr. öğretim üyesi aynı zamanda 15 Temmuz Gazisi Cihan Kılıç o gece yaşananları anlattı. Kılıç konuşmasında “15 Temmuz Dünya siyasi ve askeri tarihinde hangi devlet için olursa olsun, hangi cepheleriyle ele alırsanız alın hiçbir şekilde abartamayacağınız bir olay. Bu her milletin kendi tarihinde kendi kahramanlıkları vardır ama hiçbirinin cephesi bu 15 Temmuz olayı kadar büyük değildir” dedi. O gece Ankara Etimesgut’ta olduğunu ifade eden Kılıç, yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

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