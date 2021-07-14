ZBEÜ'de 15 Temmuz Sergisini açtı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) 15 Temmuz Kampüsünde,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik konulu sergi açılışı yapıldı. Düzenlenen sergi açılışına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş,İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, AFAD Müdürü Ahmet Güngör katıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler serginin açılış kurdelesini keserek sergide yer alan fotoğrafları tek tek gezerek inceledi.

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