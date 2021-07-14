GMİS yönetimi madenciyi bilgilendirdi GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: “Biz sadece alın terimizin karşılığını istiyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Merkez Yönetim Kurulu ile şubeler yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek toplu iş sözleşmesi ile gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Ziyarete Genel Başkan Hakan Yeşil ile birlikte GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri katıldı.

GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya, “Hepinizin bildiği gibi 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi hakkında bilgi vermek amacıyla buradayız. Biz üreteniz, biz çalışanız. Biz hakkımızı almak için mücadele edeceğiz, hep birlikte mücadele edeceğiz. Yeraltı, yer üstü hiç farketmez, tek vücut, tek yürek mücadele edeceğiz” dedi.

Hükumetin verdiği zam teklifini kabul etmediklerini ifade eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Toplu iş sözleşmesi dönemindeyiz. Hükümetin bu hafta başında vermiş olduğu teklifi hepiniz biliyorsunuz; ilk 6 ay yüzde 9, ikinci altı ay yüzde 5 artı enflasyon. 3. ve 4. Altı aylar ile ilgili bir şey söylenmedi. TÜRKİŞ Başkanlar Kurulu olarak, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon kurulu olarak sözleşme öncesi bir taslak hazırladık. 17 maddeden oluşan bu taslakta bütün sendikaların ortak sorunları dile getirildi ve yazıya döküldü. Yer üstünde çalışan, lüzumlu hallerde çalışan grupların istekleri maddelere döküldü. Ancak bildiğiniz üzere Hükümetin bize verdiği teklif kabul edilebilir gibi değil. Bu anlamda TÜRKİŞ teşkilatımız ve Genel Maden İşçileri Sendikası olarak biz buna tepkimizi koyduk. Biz hakkımızı istiyoruz, biz kimseden sadaka istemiyoruz. Çalıştığımızın karşılığını, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bu anlamda yeraltıyerüstü demeden gün birlik ve beraberlik günüdür. Hazırladığımız taslakta harici servislerdeyerüstünde çalışan arkadaşlarla ilgili ayrıca maddeler var. Aldıkları ücretlerle hayatlarını devam ettirebilmeleri mümkün değil.

Biz büyük bir aileyiz. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Büyük bir aile olduğumuzu herkese birlik ve beraberlikle göstereceğiz. Bayramdan sonra Hükümet ile görüşmeler devam edecek. Biz de sizlerin adına görüşmeleri takip ediyoruz. Oradan çıkacak sonuçlar ile ilgili hepinize bilgi vereceğiz.

Yine söylüyorum; Hükümetin bize sadaka gibi verdiği teklifi kabul etmiyoruz. Biz sadece emeğimizin, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Büyük bir aile olduğumuzu herkese göstermek için meydanlardayız ve sonuna kadar da mücadele edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.