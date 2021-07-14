Ormanlı’da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında birliktelik çağrısı yapıldı.

Ormanlı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Bayram Başol, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Kur’an Kursu öğrencileri, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Kur’anı Kerim tilaveti yapıldı. Programda konuşma yapan Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, 15 Temmuz şehitlerini andı. Başkan Başol açıklamasında, “15 Temmuz’un üzerinden 5 yıl geçse de yüce Türk Milletinin vatanı korumak için ortaya koyduğu irade ve duruşu unutmamız mümkün değildir. Karanlığa çevrilmek istenen 15 Temmuz gecesi şanlı direniş ile aydınlığa çevrilmiştir. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hainlere gereken ders verilmiş, milletin iradesine kimsenin ipotek koyamayacağını göstermiş olduk. 15 Temmuz’un yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize Allah’tan şifa dilerim. Rabbim bir daha yaşatmasın.” İfadelerini kullandı.

Başkan Başol ayrıca geçtiğimiz hafta beldede yaşanan sel felaketi ile ilgili de son durumu paylaşarak, yaraların sarıldığını söyledi. Başkan Başol, “Geçen hafta kimsenin istemeyeceği bir sel felaketi yaşadık, başta esnafımız olmak üzere bir çok vatandaşımızı mağdur bırakan afet sonrası hemen kolları sıvayarak gerekli çalışmaları yaptık. Hasar tespitleri belirleniyor, yetkililer ile görüşmeleri yaptık ve gerekli çalışmaların yapılması konusunda adımlar atıldı. Sel felaketinin ardından ilk günden bu yana yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu felaketten ders çıkaracağız, yaralar sarılmaya başlandı. Tekrar Ormanlı Beldemize geçmiş olsun diyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dua edildi ve öğrenciler tarafından hazırlanan programlar izlendi. Öte yandan programda katılımcılara ikramda bulunuldu.

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